Doenças respiratórias também causam muitas queixas no verão

A gripe e o resfriado são doenças muito frequentes no inverno e nas regiões mais frias. No entanto, poucas pessoas se atentam à rinite, sinusite, bronquite e asma, doenças respiratórias que causam mais queixas no verão. Nos dias mais quentes e de tempo seco, os sintomas surgem com maior frequência, como consequência à baixa umidade do ar.

A taxa considerada ideal para a saúde humana, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60%. Em períodos mais quentes e de tempo seco, esse índice pode ficar abaixo de 30%, condição que torna o sistema respiratório propenso a quadros de irritação. De acordo com Thiago Sasso, otorrinolaringologista do Hospital IPO, as doenças prevalecentes nesses períodos são a rinite e a sinusite, seguidas pela exacerbação da asma e da bronquite.

LEIA TAMBÉM:

>> Verão chega com previsão de ondas de calor extremo e chuvas volumosas no Paraná

>> ONG Mãos Invisíveis vai preparar ceia de Natal para 600 pessoas; saiba como ajudar

De acordo com o especialista, alguns hábitos adotados no verão podem aumentar as chances da aparição de sintomas. “O ar condicionado, além de secar ainda mais o ar que respiramos, também promove a mudança brusca de temperatura, que pode causar o entupimento do nariz, uma maior produção de secreção e irritações que levam a espirros e coceiras no nariz”, afirma.

As formas de prevenção

Por isso, com a proximidade da estação mais quente do ano, algumas medidas de prevenção podem ser tomadas. Uma vez que o ar condicionado é um dos principais causadores, realizar a higienização de forma correta pode diminuir os casos. Além disso, Sasso também reforça a importância da hidratação através da ingestão de água ao longo do dia para compensar a perda de líquidos que ocorre a partir da transpiração e da respiração.

“Para aumentar a umidade do ar, podemos utilizar recipientes com água no quarto durante a noite, por exemplo. Outra medida mais elaborada é o uso dos umidificadores e vaporizadores, que costumam ser muito úteis nessa época”, indica.

Os tratamentos possíveis

No entanto, se as alternativas preventivas não forem suficientes para combater o tempo seco e os sintomas surgirem, o médico afirma que a maioria dos casos pode ser manejada em casa com uma lavagem nasal adequada, com o uso de soro fisiológico, com a hidratação constante e com a umidificação do ambiente.

“Nem todos os pacientes vão conseguir, com medidas mais caseiras, resolver de forma adequada seus sintomas respiratórios. Nesses casos, o ideal é buscar um médico especialista para traçar um plano de tratamento efetivo”, recomenda. A atenção vai para pessoas que já têm doenças respiratórias, como rinite e sinusite crônicas, idosos e crianças, que costumam ter índices maiores de acometimento, conforme alerta o otorrinolaringologista.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!