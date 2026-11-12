Risco de Alzheimer é 53% maior em pessoas com diabetes tipo 2

Pessoas com diabetes tipo 2 têm risco 53% maior de desenvolver Alzheimer em comparação com quem não tem a doença. A conclusão é de uma revisão sistemática e metanálise conduzida pela Curtin University, na Austrália, que analisou 40 estudos sobre a relação entre as duas condições. Os pesquisadores também estimaram que, a cada mil pessoas com diabetes tipo 2 acompanhadas durante um ano, cerca de 4,7 desenvolvem Alzheimer.

A revisão se diferencia de trabalhos anteriores por focar exclusivamente na diabetes tipo 2 e na doença de Alzheimer, sem misturar diferentes tipos de diabetes ou demência. Segundo o autor do estudo, Dr. Emmanuel Adewuyi, pesquisador da Curtin School of Population Health, a análise combina dois indicadores importantes: o risco relativo, que compara grupos diferentes, e a incidência, que mostra a frequência de novos casos.

“Juntar esses números nos dá uma imagem mais clara da carga da doença de Alzheimer entre pessoas que vivem com diabetes tipo 2”, afirmou Adewuyi. O estudo foi publicado na revista científica Alzheimer’s Research & Therapy.

A diabetes tipo 2 é uma condição crônica que afeta a forma como o corpo processa açúcar no sangue. Já o Alzheimer é a forma mais comum de demência, caracterizada pela perda progressiva de memória e outras funções cognitivas. A pesquisa reforça a importância do controle da diabetes como possível estratégia para reduzir o risco de demências.