Curitiba ampliará tratamento gratuito de esporotricose em gatos

A partir de setembro deste ano, Curitiba ampliará o tratamento gratuito para gatos com esporotricose por meio do hospital veterinário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

A parceria já acontecia em 2016, mas foi interrompida durante a pandemia da covid-19. Com a retomada do serviço será possível ter mais acesso ao tratamento de saúde pública. A previsão é que os atendimentos especializados contra a esporotricose comecem em setembro deste ano. Os fluxos e requisitos para participação ainda não foram divulgados.

A medida acontece após uma emenda parlamentar apresentada pela vereadora Giorgia Prates, que intermediou recursos para novo convênio entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), e a instituição.

O que é esporotricose

A esporotricose é uma micose causada por fungo, transmissível de gatos para humanos e outros animais. A doença pode ter consequências graves, mas tem cura com tratamento adequado. De acordo com o médico veterinário Marconi Farias, especialista em Dermatologia e Alergologia e que faz parte da equipe do Hospital Veterinário da PUCPR, o Paraná registrou, apenas em 2024, mais de 3 mil casos da doença em gatos e mais de 500 casos em humanos notificados pelo SUS.

Nos últimos anos, a interrupção de atendimentos especializados, associada ao abandono de gatos, contribuiu para o avanço da doença. Em Curitiba, bairros como Campo Comprido, Cidade Industrial, Sítio Cercado, Parolin e Vila Guaíra registram maior incidência. Esses dados fazem parte do levantamento feito por veterinários que acompanham os casos felinos.

Para a vereadora Giorgia Prates, o retorno do serviço é um marco no fortalecimento das políticas de proteção animal e no enfrentamento de zoonoses.