Congresso em Curitiba discute a cirurgia metabólica, que ataca a diabetes tipo 2

A cada ano que passa o Brasil e o mundo acompanham o crescimento da obesidade e, aliada a ela, do número de pessoas com Diabetes Tipo 2. A estimativa é que até 41% dos adultos brasileiros estejam com obesidade, até 2035, gerando um impacto econômico de mais de U$75 milhões, sendo U$19 milhões apenas com a assistência médica.

Para pessoas que não conseguem conter a doença com medicamentos, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou o tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2, em 2017, chamado de cirurgia metabólica. Curitiba será palco do mais importante evento de cirurgia metabólica e bariátrica do mundo, o Bariatric Endoscopic Surgery Trends (B.E.S.T.) Metabólica 2024. Ele ocorrerá em Curitiba, de 8 a 10 de agosto.

Em sua 20ª edição, o evento promete atualizar os participantes sobre as mais recentes evoluções e tendências do setor. O destaque deste ano será a cirurgia metabólica, uma abordagem revolucionária para o controle do diabetes tipo 2, frequentemente associada à obesidade.

Segundo o Atlas da Diabetes, da Federação Internacional da Diabetes, 537 milhões de pessoas no mundo sofrem de diabetes. O diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos, em geral está intimamente ligado à obesidade, um problema crescente no país. A cirurgia metabólica surge como uma solução eficaz para muitos desses pacientes, oferecendo um controle significativo da doença quando os tratamentos convencionais falham.

Durante o BEST Metabólica 2024 serão realizadas cirurgias ao vivo, transmitidas diretamente do Hospital Marcelino Champagnat para as plenárias na Associação Médica do Paraná (AMP), em telões de alta resolução. As sessões da manhã serão dedicadas às cirurgias, enquanto as tardes serão reservadas para discussões científicas e exposições das mais novas tecnologias em cirurgia robótica e endoscópica.

O evento contará com a participação de renomados cirurgiões nacionais e internacionais. Estes especialistas trarão as técnicas e conhecimentos mais avançados em cirurgias bariátricas e metabólicas.

Case de sucesso

O servidor público federal Edmilson Ribas, 64 anos, viu sua vida se transformar após realizar uma cirurgia metabólica. O procedimento foi feito há três anos, em 5 de julho de 2021, com uma cirurgia robótica. Antes, Edmilson, que pesava 96 kg, enfrentava dificuldades extremas para controlar sua diabetes, mesmo utilizando três tipos de insulina. Mas o procedimento mudou a vida dele para melhor.

Edmilson conta que tinha uma dieta muito rigorosa. “Não tinha sintomas aparentes, mas as restrições alimentares eram constantes”, relembra ele, que recebeu a indicação do seu médico para a cirurgia. O profissional o alertou sobre as graves consequências da diabetes descontrolada, como cegueira, insuficiência renal e amputações.

A recuperação, segundo Edmilson, foi tranquila e seguiu exatamente como a equipe multidisciplinar da clínica havia preparado. Hoje, ele celebra a remissão total da diabetes e uma nova qualidade de vida. “Minha vida hoje é praticamente normal, como quase tudo e faço exercícios regularmente”, relata. Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a cirurgia metabólica, Edmilson deixa um conselho: “Não percam tempo e façam o mais rápido possível”.

Casos como o do Edmilson serão discutidos no evento B.E.S.T. Metabólica, em Curitiba, que traz as mais modernas técnicas metabólicas, com diversas cirurgias sendo realizadas ao vivo.

Como funciona?

Na cirurgia metabólica ocorre o mesmo procedimento da cirurgia bariátrica. A diferença entre as duas é que a cirurgia metabólica visa o controle do Diabetes Tipo 2. Já a cirurgia bariátrica tem como objetivo a perda de peso, com as metas para contenção de doenças em segundo plano.

O procedimento é realizado por videolaparoscopia, através de pequenos furos na parede abdominal. Essa alteração promove a passagem mais rápida do alimento do estômago para o intestino e traz mudanças metabólicas como a aceleração da produção de hormônios, que atuam no pâncreas e melhoram a produção de insulina, o que normaliza os níveis de glicose no sangue.

Além disso, os estudos têm demonstrado benefícios a médio e longo prazo para a qualidade de vida destes pacientes como, por exemplo, que 45% dos pacientes entram em remissão do diabetes (deixam de tomar medicamentos e insulina) já no primeiro ano de cirurgia.

A Bariatric Endoscopic Surgery Trends (BEST) 2024 será na Associação Médica do Paraná (AMP), Rua Cândido Xavier, 575 – bairro Água Verde. Informações e inscrições no site da AMP.

