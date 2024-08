A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou outras 12 vítimas de suspeito que aplicava golpes como falso corretor em Piraquara e outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O suspeito, de 28 anos, foi capturado na última sexta-feira (2), estima-se que mais de 20 pessoas tenham caído no golpe e que o prejuízo seja superior a R$ 200 mil.

As investigações da PCPR apontaram que os crimes foram cometidos entre dezembro de 2023 e junho deste ano. Após a prisão do suspeito, as vítimas compareceram na delegacia da PCPR para registrar ocorrência e representar criminalmente contra o homem.

O delegado da PCPR Thiago Andrade conta que o suspeito praticou diversos crimes de estelionato, causando prejuízo superior a R$ 90 mil, além de inserir informações falsas em recibos emitidos, afirmar ser proprietário de imóveis e imobiliária e ameaçar prejudicar as vítimas caso procurassem a polícia.

“O modus operandi é o mesmo, e os prejuízos são variados, vão de 10 a 30 mil reais por pessoa. As condutas praticadas pelo indivíduo configuram exercício ilegal da profissão, estelionato e falsidade ideológica. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias”, afirma Andrade.

Boletim de ocorrência

A PCPR orienta que outras pessoas que tenham sido vítimas do golpista procurem uma delegacia para registrar boletim de ocorrência. O registro também pode ser feito de forma online por meio do site da Polícia Civil

Denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

