O corte de dezenas de árvores em Curitiba em prol da melhora no transporte público vai virar discussão na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O novo projeto do Inter 2, obra iniciada ano passado e com previsão de conclusão em 18 meses, prevê a retirada de árvores da avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, na região do bairro Santa Quitéria. Na imagem acima, a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, já passou pelo processo e está sem árvores no canteiro central.

A vereadora Giorgia Prates-Mandata Preta (PT), uma das autoras do pedido de Audiência Pública informou em plenário que várias pessoas estão sugerindo que a obra na Arthur Bernardes venha a ser paralisada.

Segundo o projeto, existe uma problemática grande porque as máquinas já chegaram na Arthur Bernardes e não se sabe se é para começar a obra. Segundo o projeto, a população está pedindo veementemente que a prefeitura pare para ouvir e não faça esta obra agora.

A partir dessa ação, os vereadores aprovaram a realização a de uma audiência pública, que ocorrerá no dia 13 de agosto. “Diante de diversos questionamentos trazidos pelos munícipes, acerca do corte de número expressivo de árvores na avenida por conta da obra, se faz necessária a audiência pública para ouvir a população e permitir a comunicação com o Poder Executivo”, diz a justificativa do requerimento que agendou o evento.

Para a audiência pública serão convidados representantes da Prefeitura de Curitiba, em especial as secretarias municipais de Obras Públicas (SMOP) e do Meio Ambiente (SMMA), e o Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba). Também é esperada a participação da Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná (MPPR) e da Defensoria Pública do Estado (DEP), e de acadêmicos.

Com aproximadamente 38 km do itinerário de duas linhas do transporte público da cidade, o Inter 2 e o Interbairros II, o impacto é direto na rotina de mais de 580 mil moradores de 28 bairros da capital. O projeto faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem US$ 106,7 milhões em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em abril de 2024, o corte de 40 árvores na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, gerou reclamações e polêmica nas redes sociais. A prefeitura informou que no local vai ter um novo corredor verde.

O que diz a lei?

Pela legislação do município, a compensação ambiental para a supressão de árvores é feita com o plantio do dobro de unidades que forem suprimidas. No projeto do Novo Inter 2, além da compensação obrigatória, estarão sendo plantadas mais de 5 mil novas árvores, nos bairros adjacentes.

“Nos pontos em que o plantio em dobro não for possível no mesmo local da remoção, a compensação será feita na mesma região, garantindo a qualidade do ar no local e o controle ambiental adequado”, relatou Marcio Teixeira, o coordenador geral da Unidade Técnica Administrativa de Gerenciamento (Utag).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E no seu bairro?