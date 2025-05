Como cuidar da pele após uso de canetas emagrecedoras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A busca por emagrecimento rápido tem levado muitas pessoas ao uso das chamadas canetas emagrecedoras — medicamentos injetáveis originalmente desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2, mas que vêm sendo amplamente prescritos para perda de peso. O aumento do apetite por esses fármacos é visível: segundo um relatório da consultoria IQVIA, o consumo desses medicamentos no Brasil cresceu mais de 300% entre 2022 e 2024.

Apesar de resultados rápidos na balança, os efeitos estéticos nem sempre são desejáveis. Entre eles, está o chamado “rosto derretido” ou Ozempic face, caracterizado pela perda de volume facial, que acentua a flacidez e dá um aspecto mais envelhecido. Isso ocorre porque, com o emagrecimento é acelerado, há uma redução da gordura subcutânea que atuava como uma espécie de “colchão” de sustentação da pele.

Segundo o dermatologista José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, o uso das canetas emagrecedoras requer cuidados dermatológicos adicionais, principalmente após os 30 anos, quando naturalmente perdemos cerca de 1% de colágeno ao ano. “A pele sem sustentação da gordura tende a ficar mais flácida e sem viço, o que pode ser potencializado se houver exposição solar excessiva, falta de hidratação, tabagismo e doenças crônicas”, explica o especialista.

Como tratar a flacidez pós-emagrecimento?

Fraga indica os principais tratamentos estéticos disponíveis para combater a flacidez causada pelo emagrecimento rápido:

Bioestimuladores de colágeno

Radiofrequência e Ultrassom Microfocado

Laser (ablativo e não ablativo)

“A combinação de técnicas costuma gerar melhores resultados. Já os cremes hidratantes e o protetor solar são coadjuvantes essenciais para prevenir, mas não tratam a flacidez já instalada”, orienta.

Em relação à flacidez corporal e às estrias (que surgem pela ruptura das fibras da pele durante o efeito sanfona), o dermatologista recomenda associar o uso de ácidos tópicos e tecnologias como laser e radiofrequência, além de cuidados caseiros com dermocosméticos indicados por profissionais.

Colágeno oral funciona?

Por muito tempo questionado, hoje se reconhece algum benefício no uso de colágenos hidrolisados específicos, como o Verisol, principalmente quando combinados a micronutrientes como o silício orgânico. “É importante ressaltar que esses suplementos não formam novo colágeno, mas estimulam a produção do que ainda temos”, pontua o médico.

O segredo da pele bonita está no básico

Para manter a pele firme, saudável e com boa elasticidade, o dermatologista reforça que não existe milagre: o caminho passa pela alimentação equilibrada, hidratação adequada, sono de qualidade, atividade física regular e evitar álcool e cigarro.