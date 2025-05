Com crescimento acima da média global, corridas de rua ficam populares no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais que uma simples atividade física, a corrida de rua tem se consolidado como um verdadeiro fenômeno cultural e social. Em 2024, os clubes de corrida registraram crescimento de 109% no Brasil – quase o dobro da média global (59%), conforme aponta o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava.

A modalidade também foi a mais praticada no mundo no último ano, evidenciando que, para um número crescente de pessoas, movimentar-se vai além do cuidado com o corpo: é também uma forma de criar laços, sentir-se parte de uma comunidade e promover mudanças positivas.

A crescente adesão tem impulsionado novas formas de vivenciar o esporte, com iniciativas que conectam performance e bem-estar. Movimentos coletivos ganham força ao redor do mundo com o propósito de transformar quilômetros percorridos em ações solidárias, mostrando que a prática esportiva pode ir além da linha de chegada.

Convertendo quilômetros em sorrisos

Exemplos desse movimento global também surgem dentro do universo corporativo, com empresas estimulando a prática esportiva não apenas como um benefício aos colaboradores, mas como forma de gerar impacto positivo na sociedade. É o caso da Neodent, integrante do grupo suíco Straumann – líder global em soluções odontológicas que criou o Smile Movement.

A proposta é simples: a cada quilômetro percorrido em caminhada, corrida ou pedalada até outubro deste ano, uma quantia será doada pelo Grupo Straumann e o valor arrecadado será revertido em projetos sociais focados em saúde bucal em todo o mundo. Para que um desafio seja considerado válido, ele deve ser realizado em grupo, com, no mínimo, dois colaboradores ou um colaborador e um cliente. Todos os trajetos são registrados em um aplicativo que contabiliza as distâncias e transforma os esforços em doações.