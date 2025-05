Ana Maria Braga vai comandar programa noturno na Globo

A Globo não desistiu de um reality de culinária. Depois de três edições do Mestres do Sabor e um hiato de quatro anos, a emissora investe agora no Chef de Alto Nivel. A atração, que é uma versão brasileira de Next Level Chef, formato original criado e produzido por Gordon Ramsay, será comandada por Ana Maria Braga.

A apresentadora do Mais Você irá se afastar temporariamente do programa matutino. “A casa me proporcionou e me deu a exclusividade de me dedicar ao ‘Chef de Alto Nivel’. Desde o momento que eu entrei na Globo, sempre me cobraram, né? E aí, não vai ter um programa noturno. Chegou. E olha que nunca foi o meu sonho”, reconheceu.

Há 26 anos na Globo, Ana Maria continuou: “Nunca tive um projeto nem apresentei um para casa, dizendo: ‘Olha, eu quero fazer esse programa à noite’. Tive ofertas, propostas, mas não as aceitei porque não tinha coragem de deixar o Mais Você”.

Ela disse ainda estar animada com a produção. “Tem emoção, criatividade, capricho… Enfim. Todos os ingredientes que o público gosta. Eu estou empolgada”, exaltou Ana Maria, que também destacou seu figurino. “Nossa. Eu já estou toda toda (risos). É um negócio mais black tie, mais luxuoso e me divirto muito. Tem sido uma experiência incrível”.

O programa terá 24 participantes divididos em três categorias de chefs: profissionais, amadores e da internet.

A dinâmica começa na divisão dos cozinheiros com provas individuais e em grupo que podem acontecer em três níveis de cozinhas: high-tech, afetiva e porão.

No topo, uma cozinha industrial, mais sofisticada, que oferece aos participantes uma superestrutura para a produção dos pratos. No meio, o destaque é a cozinha afetiva, uma homenagem às cozinhas brasileiras como lugar de aconchego. No térreo, a cozinha do porão obriga que os jogadores se reinventarem para apresentar seus melhores pratos em condições menos satisfatórias.

A cada prova, os participantes descobrem em qual das cozinhas terão de preparar o prato do dia e quais são os alimentos disponíveis para cumprir o desafio. Quem está no topo pode escolher dentre uma maior variedade de opções. Quem está nas cozinhas do meio e do térreo precisa contar com a sorte e se reinventar diante das opções que não forem escolhidas nos outros níveis.

A mentoria e a avaliação ficam com os chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

As gravações já começaram e a estreia está prevista para julho (a data ainda não foi definida) e o programa vai ao ar as terças e quintas depois de “Vale Tudo”.