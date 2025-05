5 dicas para manter a pele saudável e luminosa no inverno

No inverno, o ar seco, as temperaturas mais baixas e o vento frio podem comprometer a saúde da pele, tornando-a mais vulnerável ao ressecamento. Áreas como o rosto, os lábios, as mãos e até o couro cabeludo costumam sofrer com a perda de hidratação natural, o que pode resultar em descamação, coceira e pequenas fissuras.

Nessas condições, o uso de um bom hidratante se torna essencial. No entanto, quem busca uma pele realmente saudável e luminosa precisa adotar cuidados que vão além da hidratação externa. Por isso, a dermatologista Paula Rahal, da Clínica Otávio Macedo & Associados, compartilha algumas orientações. Confira!

1. Intensifique a hidratação de forma estratégica

Nesta época do ano, o cuidado com a hidratação da pele deve ser redobrado. “Durante o inverno, a barreira cutânea fica comprometida, o que favorece a perda de água e a entrada de agentes irritantes. Por isso, é essencial reforçar a hidratação com ativos potentes”, explica Paula Rahal.

A dica é apostar em hidratantes mais densos e nutritivos, com ingredientes como ureia, ácido hialurônico, ceramidas, niacinamida e manteiga de karité, que ajudam a manter a umidade e a restaurar a função de barreira da pele.

“Na clínica, há boas opções como a aplicação de drug delivery de ácido hialurônico e exossomos que promovem uma hidratação profunda, melhorando a textura, a elasticidade e o viço da pele sem alterar os contornos faciais”, diz dermatologista.

2. Evite banhos quentes

Aquela ducha quente nos dias frios pode parecer reconfortante, mas a alta temperatura da água remove os lipídios naturais da pele, deixando-a ainda mais suscetível ao ressecamento e à sensibilidade.

Prefira banhos mornos e rápidos, e substitua sabonetes comuns por versões suaves e fórmulas hidratantes. Logo após o banho, aproveite o momento em que os poros ainda estão abertos para aplicar o hidratante. Isso ajuda a “selar” a umidade. Uma a duas vezes por semana, aplique um óleo após banho antes do hidratante.

A limpeza da pele no inverno deve ser mais suave (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Cuide da limpeza sem agredir a pele

Limpeza é fundamental, mas com delicadeza. “Evite sabonetes adstringentes ou muito espumantes, que podem agravar o ressecamento. Prefira produtos mais suaves, sem álcool ou fragrâncias intensas”, orienta a dermatologista.

Esfoliantes físicos e químicos também devem ser usados com cautela nesta época. Em vez disso, uma boa alternativa é a realização de limpezas de pele com ativos calmantes em consultório dermatológico – ideais para remover impurezas sem comprometer a barreira cutânea.

4. Proteja as áreas mais expostas

Lábios, rosto e mãos são as partes do corpo mais castigadas pelo frio e merecem atenção redobrada. Use protetor labial com ativos como lanolina e manteiga de cacau, cremes específicos para mãos e hidratação facial com FPS (Fator de Proteção Solar).

E, sim, o protetor solar continua indispensável no inverno. “Mesmo em dias nublados, os raios UVA continuam presentes e são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele”, afirma Paula Rahal.

Na clínica, tratamentos com lasers são indicados no inverno para melhorar o tônus, reduzir manchas e estimular colágeno, uma vez que há menor exposição solar.

5. Hidrate-se de dentro para fora

No frio, sentimos menos sede, mas isso não significa que o corpo precise de menos água. Muito pelo contrário: a hidratação interna é muito importante para manter a pele saudável.

“A ingestão de água e alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, castanhas e vegetais verde-escuros, ajuda a combater os radicais livres e a manter o viço da pele”, afirma a dermatologista. Uma boa dica é consumir chás naturais sem açúcar.

Por Clara Barcellos