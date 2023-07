Colágeno: quando é preciso suplementar? Nutricionista indica

Quando o assunto é pele e seus cuidados, o colágeno é a proteína mais conhecida e indicada para os tratamentos. Ele está presente em muitas estruturas do ser humano, como: cartilagens, ossos, tendões. A partir dos 25 anos, nossa produção da proteína começa a cair e a suplementação passa a ser indicada – desde que seja recomendada por profissionais da área.

“Além de diminuir as linhas de expressão, rugas e manter a elasticidade da pele, o colágeno também possui papel fundamental na prevenção e no tratamento de problemas articulares, impede perda de massa óssea, previne o envelhecimento precoce, fortalece cabelos e unhas e, principalmente, age na massa muscular evitando degradação e auxiliando no seu aumento”, esclarece a nutricionista Taciana Aparecida de Oliveira, que atua na Vitafor Nutrientes.

LEIA TAMBÉM:

>> Água com gás é saudável? Ela faz mal aos dentes? Tire todas as dúvidas

>> “Infecções e mortes estão caindo, mas não rápido o suficiente”, diz OMS sobre HIV

A profissional explica que vamos perdendo a proteína devido ao processo de senescência, o famoso “envelhecimento”. Nosso corpo perde em torno de 1% do colágeno ao ano e, com o tempo, esse número tende a aumentar. Quando as mulheres entram na menopausa, essa porcentagem cresce drasticamente.

A nutricionista pontua que pode ser possível fazer a reposição via alimentação. “Uma alimentação saudável, com carnes magras, ovos, acompanhados de frutas cítricas, como a laranja, acerola e abacaxi podem ser uma boa pedida”, comenta Taciana, salientando que a suplementação também é uma opção para repor a proteína, já que contém todos os nutrientes em formato ideal para estimular a produção no nosso corpo e ser mais prático.

No entanto, é necessário procurar um profissional da área para indicar quando e qual a melhor suplementação para cada caso. “Pode ser para aqueles que já estão incomodados com o aspecto da pele, como também para quem deseja repor a proteína diária ou, ainda, para aqueles que gostam de uma proteína mais leve e de melhor absorção”, ressalta.

O colágeno é o principal composto do Colagentek Protein, um suplemento que será lançado pela Vitafor Nutrientes durante o Congresso Internacional de Nutrição Integrativa. A nutricionista explica que ele garante uma rápida absorção pelo corpo, contribuindo para o aumento da massa magra e resistência muscular, além de diminuir a massa gorda e contribuir, também, para a manutenção do cabelo, pele e unhas.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?