Cirurgia de hérnia inédita entre Paraná e Kuwait conquista recorde mundial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Guinness, o famoso Livro dos Recordes, confirmou nesta sexta-feira (03/10) que a telecirurgia robótica realizada entre o Paraná e o Kuwait entrou para a história como a de maior distância já registrada no mundo: exatos 12.034,92 quilômetros separavam médico e paciente. A atividade superou o recorde anterior estabelecido entre Casablanca, no Marrocos, e Xangai, na China.

No dia 23 de setembro, um paciente do Hospital Cruz Vermelha, em Curitiba, foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal conduzida pelo cirurgião Leandro Totti, que operava remotamente do Jaber Al-Ahmad Hospital, no Kuwait. Na mesma ocasião, uma equipe médica kuwaitiana enviada a Curitiba realizou uma operação em um paciente que estava no país asiático.

“Ambas as cirurgias foram concluídas com sucesso e segurança, reforçando a viabilidade da colaboração global em cuidados cirúrgicos e estabelecendo um novo padrão no campo da cirurgia robótica remota”, publicou o Guinness em seu site.

Para tornar esse feito possível, foi utilizado o robô cirúrgico MP1000 da Edge Medical, equipamento de última geração. Todo o procedimento contou com uma estrutura tecnológica robusta, incluindo dois robôs cirúrgicos e duas equipes de cirurgiões sêniors – uma em cada país – além de um sistema de decodificação de sinais de alta fidelidade, fundamental para a comunicação remota.

O médico Marcelo Loureiro, da Scolla Centro de Treinamento Cirúrgico, idealizador e coordenador da iniciativa, afirma que esse marco representa uma nova era na medicina brasileira e mundial. “Pela primeira vez, foram realizados procedimentos sequenciais em ambas as direções (Kuwait-Brasil e Brasil-Kuwait), demonstrando reprodutibilidade e confiabilidade. A telecirurgia evoluiu de demonstração experimental para prática clínica viável, transformando fundamentalmente o acesso à saúde especializada”, afirma.

A tecnologia já havia sido testada em agosto, quando pela primeira vez na América Latina foi realizada uma cirurgia robótica à distância. Da sala de simulação do Hospital do Câncer de Cascavel (CEONC), o cirurgião digestivo Paolo Salvalaggio conduziu a retirada da vesícula de um suíno (animal de experimentação) em Campo Largo, a quase 500 quilômetros de distância. Na próxima semana deve acontecer outra telecirurgia entre o Paraná e a Paraíba.

+ Leia mais Curitiba reforça linhas de ônibus para vestibular da UFPR neste domingo

Alunos de medicina da Unioeste terão aulas com robô cirúrgico

Alunos e professores do curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) terão acesso a aulas práticas com o mesmo robô cirúrgico usado no procedimento.