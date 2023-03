Campanha em Curitiba quer arrecadar itens de higiene pessoal

O Instituto de Oncologia do Paraná promove a campanha “Mulheres que se apoiam” em homenagem ao mês e Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A campanha está inserida na Agenda ESG da holding Grupo Med4U, do qual o IOP faz parte, que tem em um dos seus pilares ações sociais que envolvem o apoio à comunidade.

A ação é em conjunto com a ONG Embaixadoras do Bem e tem como principal objetivo arrecadar itens de higiene pessoal, como sabonete, creme dental, escova dental, desodorante, hidratante, lenços umedecidos e protetor diário, que serão doados ao Hospital Universitário Cajuru – que atende exclusivamente por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.

De acordo com Kamille Fraga Dantas, diretora de ACC – Atenção e Cuidado com os Colaboradores, área responsável pela gestão de pessoas do Grupo, a campanha envolve todos os colaboradores das unidades do IOP e das outras empresas da holding. “O forte engajamento dos nossos colaboradores nesta campanha é reflexo dos nossos valores organizacionais, que preconizam que o ser humano deve sempre ser o foco das nossas ações.”

As Embaixadoras do Bem são um grupo voluntário de mulheres que se reuniram para fazer o bem. A coordenadora Tania Mary Gomez destaca a importância de ações voltadas à comunidade local, principalmente as destinadas a hospitais que atendem pacientes SUS.

“Nossas Campanhas iniciam a partir das necessidades constatadas e com isso planejamos nossas ações. O IOP realizará uma campanha de arrecadação de itens de higiene e juntamos esforços. Nossa vivência mostra que muitas vezes os pacientes vinham para uma consulta e ficavam internados tendo com eles somente a roupa do corpo, sem uma escova de dente ou um sabonete, e isso nos estimulou para a Campanha do Kit do Bem, onde quatro produtos são entregues aos pacientes internados. Procuramos fazer o bem a quem não tem.”

A arrecadação de produtos de higiene pessoal teve seu início no dia 8 de março e prossegue até o dia 30 e as doações podem ser feitas nas unidades do IOP e no Mantis Diagnósticos Avançados. Poderão participar também pacientes, familiares e demais interessados em colaborar.

Onde doar – Postos de arrecadação

Instituto de Oncologia do Paraná – Sede Mateus Leme – Rua Mateus Leme, 2631 B, Centro Cívico



Sede Corporativa: Rua Ernâni Santiago de Oliveira, 321 – Centro Cívico



Unidade IOP Batel – Rua Saldanha Marinho, 1814, Batel



Unidade IOP no Oncoville – Marginal Rodovia BR 277, 1437, Ecoville



Unidade Hospital Marcelino Champagnat – Av. Presidente Affonso Camargo, 1.399, Cajuru



Mantis Diagnósticos Avançados – Rua Padre Germano Mayer, 1.949, Hugo Lange