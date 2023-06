Bom ou ruim? Descubra quatro formas de dominar o seu ciúme

O ciúme é normal, e ele pode ser bom ou ruim, tudo depende de como o ciúme “aparece” na sua vida, a frequência, a intensidade e como você acaba reagindo às emoções que o ciúme desperta em você.

O seu ciúme pode te ajudar a expressar as coisas importantes que você gostaria de receber e comunicar ao seu parceiro, ou o ciúme pode gerar grandes prejuízos na sua vida e na vida do seu parceiro. A psicóloga Michelli Duje ex-colunista da Tribuna, tem 14 anos de experiência e um método exclusivo para lidar com o ciúmes (leia mais abaixo).

Como saber se o seu ciúme é normal ou prejudicial?

Ciúme normal / saudável

*Quando ocorre alguma situação em que você e o parceiro se distanciam, diminuem a conexão do casal ou ocorre um fato que te gera insegurança, você conversa com o parceiro e tenta entender os motivos que levou ao momento atual se baseando em fatos.

Manifesta as suas emoções sem acusar.

Ciúme prejudicial/ Você precisa dominar o seu ciúme

Você fala com o seu parceiro como se ele precisasse se defender

Insinua que não pode confiar nele

Tenta ou consegue checar as mídias sociais, telefone e e-mail

Pensa que o seu parceiro vai procurar outra pessoa ou ele vai te trair

Tem pensamentos repetitivos sobre o parceiro estar te traindo ou sobre ser trocado por alguém que você acha atraente.

Pergunta para o parceiro sobre relacionamentos passados, se comparando aos ex e se sentindo inferior

Como você pode dominar o seu ciúme?

Como expliquei, o ciúme é normal, mas caso ele esteja atrapalhando de alguma forma a sua vida, é importante dominar esse ciúme. Para conseguir fazer isso, é necessário você identificar quais são as causas que te levam a ter o ciúme desproporcional ou o ciúme que te prejudica de alguma forma.

Identificar os motivos te ajuda a entender quais são os pontos que você precisa desenvolver estratégias para administrar as suas emoções e aumentar a sua autoestima. Muitas vezes esses motivos estarão relacionadas a sua vida atual, mas também a questões que você viveu no passado, como questões da infância, adolescência e relacionamentos amorosos anteriores ao que você está.

Depois de identificar aquilo que te provoca esse ciúme prejudicial, terão outros passos importantes para conseguir dominar o seu ciúme. Não basta apenas entender, é preciso ressignificar algumas coisas dentro de si para tornar esse ciúme dominado.

4 formas de dominar o seu ciúme

Provavelmente você não questiona o seu ciúme. Os pensamentos e medos sobre abandono e traição vem e vc só aceita eles. Questione!

Insegurança é algo que costuma andar lado a lado com o ciúme. Seja menos crítico consigo, tenha mais compaixão por você.

Possivelmente você é alguém que se compara e se cobra muito. Pegue mais leve contigo e valorize cada uma das suas qualidades.

Uma relação não pode ser aprisionar. Aceite que as incertezas e falta de controle fazem parte de uma relação amorosa.

Processo de dominar e ressignificar o seu ciúme

Reconhecer a diferença entre o ciúme normal e o ciúme prejudicial.

Perceber os problemas que o ciúme prejudicial provoca na sua vida pessoal, profissional e amorosa.

Identificar os motivos que te fazem sentir o ciúme desproporcional.

Perceber padrões de relacionamento amorosos.

Entender o que desperta essas emoções dentro de si, promovendo o autoconhecimento.

Ressignificar experiências de vida que te causaram inseguranças, medos, baixa autoestima e dificuldade de confiar.

Fortalecer a sua autoestima.

Reconhecer as suas reais necessidades dentro de uma relação amorosa e aprender comunicar ao seu parceiro de forma saudável.

O psicóloga Michelli Duje é ex-colunista da Tribuna, tem 14 anos de experiência, 3 pós graduações e desenvolveu o Método Dominando o seu Ciúme. Segundo ela, é possível deixar de ser refém dessas angústias e ter uma vida mais equilibrada. O método traz um passo a passo para o participante começar a ter um relacionamento mais saudável com ele próprio e com seu parceiro.

São aulas com estratégias e ferramentas para dominar o seu ciúme. Clique e conheça mais sobre esse método transformador

