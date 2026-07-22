Como fazer torta de liquidificador perfeita e cremosa? Chef revela segredo

Quem procura uma receita prática para o almoço, jantar ou até para um lanche reforçado pode apostar na torta de liquidificador. Fácil de preparar, ela fica pronta em poucos passos e aceita diferentes combinações de recheio. O segredo para uma massa leve e fofinha, no entanto, está em um detalhe simples que faz toda a diferença.

A dica é da chef Bruna Lopes, participante do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostra o passo a passo de uma torta de liquidificador com recheio de calabresa, queijo e requeijão, além de compartilhar um truque para deixar a massa mais aerada: bater bem os ingredientes líquidos antes de incorporar a farinha e adicionar o fermento apenas no final, misturando delicadamente.

O resultado é uma torta macia, dourada por cima e com um recheio bem cremoso.

Torta de liquidificador perfeita – ingredientes

Para a massa

4 ovos

500 ml de leite

300 g de farinha de trigo

150 ml de óleo de girassol

1 dente de alho

Sal a gosto

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Para o recheio

400 g de calabresa defumada picada

1 cebola grande picada

Ervas finas a gosto

Pimenta calabresa a gosto

200 g de queijo prato ou muçarela ralada

100 g de requeijão cremoso

Opcional: para um recheio mais úmido, misture um pouco de molho de tomate.

Finalização

30 g de queijo parmesão ralado fino

Como fazer torta de liquidificador perfeita?

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo de girassol, o alho e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata novamente. Por último, adicione o fermento químico e misture rapidamente apenas para incorporá-lo à massa.

Em uma tigela, misture a calabresa picada, a cebola, as ervas finas, a pimenta calabresa, o queijo ralado e o requeijão. Se preferir um recheio mais suculento, acrescente um pouco de molho de tomate.

Unte uma forma de 35 x 24 centímetros com óleo e farinha. Despeje parte da massa, distribua todo o recheio e cubra com o restante da massa.

Finalize espalhando o parmesão ralado por cima.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que a superfície fique bem dourada e a massa esteja completamente assada.

Dica da chef para uma massa perfeita

Segundo a chef, um dos pontos mais importantes é respeitar a ordem dos ingredientes e deixar o fermento para o final do preparo. Assim, a massa mantém mais leveza durante o cozimento e cresce de maneira uniforme, resultando em uma torta fofinha por dentro e dourada por fora.

Depois de sair do forno, espere alguns minutos antes de cortar. Isso ajuda a firmar o recheio e facilita na hora de servir.