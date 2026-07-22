Gastronomia

Como fazer torta de liquidificador perfeita e cremosa? Chef revela segredo

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/07/26 14h14
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Liquidificador sobre uma bancada de madeira em uma cozinha aconchegante, cercado pelos ingredientes usados na torta de liquidificador, como ovos, leite, farinha de trigo, óleo, alho, calabresa, cebola, queijo ralado, requeijão e temperos.
Ingredientes organizados ao lado do liquidificador mostram a praticidade da receita de torta de liquidificador, que leva poucos passos e resulta em uma massa leve, fofinha e dourada. Foto: Imagem criada por inteligência artificial.

Quem procura uma receita prática para o almoço, jantar ou até para um lanche reforçado pode apostar na torta de liquidificador. Fácil de preparar, ela fica pronta em poucos passos e aceita diferentes combinações de recheio. O segredo para uma massa leve e fofinha, no entanto, está em um detalhe simples que faz toda a diferença.

A dica é da chef Bruna Lopes, participante do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostra o passo a passo de uma torta de liquidificador com recheio de calabresa, queijo e requeijão, além de compartilhar um truque para deixar a massa mais aerada: bater bem os ingredientes líquidos antes de incorporar a farinha e adicionar o fermento apenas no final, misturando delicadamente.

O resultado é uma torta macia, dourada por cima e com um recheio bem cremoso.

Torta de liquidificador perfeita – ingredientes

Para a massa

  • 4 ovos
  • 500 ml de leite
  • 300 g de farinha de trigo
  • 150 ml de óleo de girassol
  • 1 dente de alho
  • Sal a gosto
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
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Para o recheio

  • 400 g de calabresa defumada picada
  • 1 cebola grande picada
  • Ervas finas a gosto
  • Pimenta calabresa a gosto
  • 200 g de queijo prato ou muçarela ralada
  • 100 g de requeijão cremoso

Opcional: para um recheio mais úmido, misture um pouco de molho de tomate.

Finalização

  • 30 g de queijo parmesão ralado fino

Como fazer torta de liquidificador perfeita?

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo de girassol, o alho e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata novamente. Por último, adicione o fermento químico e misture rapidamente apenas para incorporá-lo à massa.

Em uma tigela, misture a calabresa picada, a cebola, as ervas finas, a pimenta calabresa, o queijo ralado e o requeijão. Se preferir um recheio mais suculento, acrescente um pouco de molho de tomate.

Unte uma forma de 35 x 24 centímetros com óleo e farinha. Despeje parte da massa, distribua todo o recheio e cubra com o restante da massa.

Finalize espalhando o parmesão ralado por cima.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que a superfície fique bem dourada e a massa esteja completamente assada.

Dica da chef para uma massa perfeita

Segundo a chef, um dos pontos mais importantes é respeitar a ordem dos ingredientes e deixar o fermento para o final do preparo. Assim, a massa mantém mais leveza durante o cozimento e cresce de maneira uniforme, resultando em uma torta fofinha por dentro e dourada por fora.

Depois de sair do forno, espere alguns minutos antes de cortar. Isso ajuda a firmar o recheio e facilita na hora de servir.

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