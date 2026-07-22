Como fazer torta de liquidificador perfeita e cremosa? Chef revela segredo

Quem procura uma receita prática para o almoço, jantar ou até para um lanche reforçado pode apostar na torta de liquidificador. Fácil de preparar, ela fica pronta em poucos passos e aceita diferentes combinações de recheio. O segredo para uma massa leve e fofinha, no entanto, está em um detalhe simples que faz toda a diferença.
A dica é da chef Bruna Lopes, participante do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostra o passo a passo de uma torta de liquidificador com recheio de calabresa, queijo e requeijão, além de compartilhar um truque para deixar a massa mais aerada: bater bem os ingredientes líquidos antes de incorporar a farinha e adicionar o fermento apenas no final, misturando delicadamente.
O resultado é uma torta macia, dourada por cima e com um recheio bem cremoso.
Torta de liquidificador perfeita – ingredientes
Para a massa
- 4 ovos
- 500 ml de leite
- 300 g de farinha de trigo
- 150 ml de óleo de girassol
- 1 dente de alho
- Sal a gosto
- 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Para o recheio
- 400 g de calabresa defumada picada
- 1 cebola grande picada
- Ervas finas a gosto
- Pimenta calabresa a gosto
- 200 g de queijo prato ou muçarela ralada
- 100 g de requeijão cremoso
Opcional: para um recheio mais úmido, misture um pouco de molho de tomate.
Finalização
- 30 g de queijo parmesão ralado fino
Como fazer torta de liquidificador perfeita?
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo de girassol, o alho e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata novamente. Por último, adicione o fermento químico e misture rapidamente apenas para incorporá-lo à massa.
Em uma tigela, misture a calabresa picada, a cebola, as ervas finas, a pimenta calabresa, o queijo ralado e o requeijão. Se preferir um recheio mais suculento, acrescente um pouco de molho de tomate.
Unte uma forma de 35 x 24 centímetros com óleo e farinha. Despeje parte da massa, distribua todo o recheio e cubra com o restante da massa.
Finalize espalhando o parmesão ralado por cima.
Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até que a superfície fique bem dourada e a massa esteja completamente assada.
Dica da chef para uma massa perfeita
Segundo a chef, um dos pontos mais importantes é respeitar a ordem dos ingredientes e deixar o fermento para o final do preparo. Assim, a massa mantém mais leveza durante o cozimento e cresce de maneira uniforme, resultando em uma torta fofinha por dentro e dourada por fora.
Depois de sair do forno, espere alguns minutos antes de cortar. Isso ajuda a firmar o recheio e facilita na hora de servir.