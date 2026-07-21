Como fazer bolo de fubá cremoso no liquidificador: chef ensina o segredo

Sabe aquele bolo de fubá que tem gosto de casa de vó, mas vem com uma camada cremosa irresistível no meio? Ele não precisa ser complicado de fazer. Para provar que praticidade e alta gastronomia podem andar de mãos dadas, a Chef Dayse Paparoto compartilhou em suas redes sociais o passo a passo de um bolo de fubá cremoso feito inteiramente no liquidificador. A receita é simples, rápida e garante um resultado perfeito até para quem não tem muita habilidade na cozinha.

Primeira campeã do MasterChef Profissionais (em 2016), Dayse Paparoto construiu uma trajetória marcante e consolidou seu nome na gastronomia brasileira. Hoje, à frente do prestigiado restaurante Paparoto Cucina, em São Paulo, a chef acumula recomendações no renomado Guia Michelin e compartilha sua rotina e dicas culinárias com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Dayse mostrou como transformar ingredientes básicos do dia a dia em uma sobremesa incrível sem sujar quase nenhuma louça.

Como fazer bolo de fubá cremoso no liquidificador

Para preparar essa delícia, você vai precisar de:

1 litro de leite

de leite 3 ovos

ovos 3 colheres (sopa) de margarina (ou manteiga)

de margarina (ou manteiga) 2 xícaras de açúcar

de açúcar 1 xícara de fubá

de fubá ½ xícara de farinha de trigo

de farinha de trigo 40g de queijo ralado (parmesão)

de queijo ralado (parmesão) 50g de coco ralado

de coco ralado 1 colher (sopa) de fermento em pó

Bolo de fubá no liquidificador – modo de preparo

O segredo deste bolo está na facilidade de misturar tudo de uma só vez, garantindo a divisão natural das camadas de massa e cremosidade enquanto assa.

Bata a base líquida e secos no liquidificador: No copo do liquidificador, adicione o leite, os ovos, a margarina, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo e o queijo ralado. Bata tudo muito bem até obter uma mistura homogênea. Adicione os toques finais: Acrescente o coco ralado e o fermento em pó. Misture delicadamente no modo “Pulsar” ou com a ajuda de uma espátula, apenas para incorporar. Despeje na fôrma: Unte uma assadeira com margarina e polvilhe com fubá (ou farinha). Despeje a massa — não se assuste, ela fica bem líquida mesmo! Leve ao forno: Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja bem dourada e a estrutura firme nas bordas (com o centro levemente cremoso).

Um clássico para o café da tarde

Depois de assado, deixe o bolo mornar antes de cortar para que a camada cremosa ganhe a consistência ideal. O contraste entre o perfume do coco, o salgado sutil do queijo e a textura aveludada faz desta receita a opção perfeita para acompanhar um café recém-passado.