Como fazer bolo de cenoura perfeito: receita infalível com dica de chef

Quem nunca tentou fazer um bolo de cenoura e acabou com uma massa solada ou sem graça? Pois saiba que o segredo para alcançar aquela textura fofinha com uma cobertura impecável é mais simples do que parece. Para provar que qualquer um pode virar um mestre da confeitaria em casa, o influenciador Diego Assalve — criador do famoso canal Receitas de Pai — compartilhou o passo a passo definitivo para o bolo de cenoura perfeito.
Sucesso absoluto nas redes sociais, Diego já acumula mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, onde publica receitas clássicas, práticas e absolutamente deliciosas. Em um de seus vídeos mais populares, ele desmistifica a receita e ensina o preparo que promete conquistar a todos logo na primeira garfada.
Bolo de cenoura perfeito
A beleza desta receita está na simplicidade. Sem ingredientes mirabolantes, o grande truque é a proporção correta dos itens para garantir leveza e equilíbrio de sabor.
Para a massa:
- 2 cenouras médias (picadas)
- 4 ovos
- 1 xícara de óleo
- 2 xícaras de açúcar
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Para a cobertura:
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 2 e 1/2 colheres de sopa de chocolate em pó (50% cacau)
- 1 colher de sopa de manteiga
Bolo de cenoura perfeito – modo de preparo
Sem complicações ou sujeira excessiva na cozinha, o método ensinado por Diego utiliza o liquidificador para a massa e uma panela simples para a calda.
1. A massa (prática e fofinha)
- No liquidificador, adicione as cenouras picadas, os ovos e o óleo. Bata bem por cerca de 2 a 3 minutos, até obter uma mistura completamente homogênea (garantir que a cenoura fique bem triturada é o segredo para não solar o bolo!).
- Adicione o açúcar e bata por mais um minuto.
- Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo peneirada aos poucos, misturando delicadamente com um batedor de arame (fouet) até incorporar tudo.
- Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente apenas para integrar.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos (faça o teste do palito: se sair limpo, está pronto).
2. A cobertura (cremosa e irresistível)
- Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate 50%, a manteiga e o creme de leite.
- Misture bem todos os ingredientes ainda com o fogo desligado para dissolver o chocolate.
- Ligue o fogo médio e mexa sem parar até atingir um ponto de brigadeiro mole e bem brilhante.
- Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo já assado.
Resultado final
O resultado dessa combinação é um bolo com massa incrivelmente macia, cor vibrante e uma camada generosa de chocolate cremosa que abraça cada fatia. Ideal para o café da tarde ou para surpreender a família no fim de semana, a receita mostra que a culinária afetiva e de qualidade pode ser acessível a qualquer pessoa.