Gastronomia

Como fazer bolo de cenoura perfeito: receita infalível com dica de chef

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/07/26 15h16
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Imagem mostra uma fatia de um bolo de cenoura com chocolate disposta em um prato branco em um fundo laranjado.
Receita de Bolo de Chocolate delicioso com dica do canal "Receitas de Pai", do Instagram. Foto: Depositphotos.

Quem nunca tentou fazer um bolo de cenoura e acabou com uma massa solada ou sem graça? Pois saiba que o segredo para alcançar aquela textura fofinha com uma cobertura impecável é mais simples do que parece. Para provar que qualquer um pode virar um mestre da confeitaria em casa, o influenciador Diego Assalve — criador do famoso canal Receitas de Pai — compartilhou o passo a passo definitivo para o bolo de cenoura perfeito.

Sucesso absoluto nas redes sociais, Diego já acumula mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, onde publica receitas clássicas, práticas e absolutamente deliciosas. Em um de seus vídeos mais populares, ele desmistifica a receita e ensina o preparo que promete conquistar a todos logo na primeira garfada.

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Bolo de cenoura perfeito

A beleza desta receita está na simplicidade. Sem ingredientes mirabolantes, o grande truque é a proporção correta dos itens para garantir leveza e equilíbrio de sabor.

Para a massa:

  • 2 cenouras médias (picadas)
  • 4 ovos
  • 1 xícara de óleo
  • 2 xícaras de açúcar
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Para a cobertura:

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 2 e 1/2 colheres de sopa de chocolate em pó (50% cacau)
  • 1 colher de sopa de manteiga

Bolo de cenoura perfeito – modo de preparo

Sem complicações ou sujeira excessiva na cozinha, o método ensinado por Diego utiliza o liquidificador para a massa e uma panela simples para a calda.

1. A massa (prática e fofinha)

  1. No liquidificador, adicione as cenouras picadas, os ovos e o óleo. Bata bem por cerca de 2 a 3 minutos, até obter uma mistura completamente homogênea (garantir que a cenoura fique bem triturada é o segredo para não solar o bolo!).
  2. Adicione o açúcar e bata por mais um minuto.
  3. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo peneirada aos poucos, misturando delicadamente com um batedor de arame (fouet) até incorporar tudo.
  4. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente apenas para integrar.
  5. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos (faça o teste do palito: se sair limpo, está pronto).

2. A cobertura (cremosa e irresistível)

  1. Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate 50%, a manteiga e o creme de leite.
  2. Misture bem todos os ingredientes ainda com o fogo desligado para dissolver o chocolate.
  3. Ligue o fogo médio e mexa sem parar até atingir um ponto de brigadeiro mole e bem brilhante.
  4. Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo já assado.

Resultado final

O resultado dessa combinação é um bolo com massa incrivelmente macia, cor vibrante e uma camada generosa de chocolate cremosa que abraça cada fatia. Ideal para o café da tarde ou para surpreender a família no fim de semana, a receita mostra que a culinária afetiva e de qualidade pode ser acessível a qualquer pessoa.

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