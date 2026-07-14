Bolo proteico: 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde

O bolo proteico é uma alternativa prática para quem deseja aumentar o consumo de proteínas sem abrir mão de um café da tarde saboroso. Preparado com ingredientes que agregam valor nutricional, ele pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada, além de proporcionar maior saciedade entre as refeições.

A seguir, 3 receitas fáceis e saudáveis de bolo proteico para o café da tarde!

1. Bolo proteico de banana com nozes

Ingredientes

3 bananas descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 3 ovos

2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

1/3 de xícara de chá de leite

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a canela em pó e o sal. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Adicione o fermento e misture delicadamente. Acrescente as nozes e envolva delicadamente na massa.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado. Retire do forno, aguarde cerca de 10 minutos, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo proteico de abóbora (Imagem: Natallia Harahliad | Shutterstock)

2. Bolo proteico de abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de quinoa

1/2 xícara de chá de farinha de coco

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de coco para enfarinhar

Sementes de abóbora e mel para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a abóbora, os ovos, o iogurte natural e o óleo de coco. Misture bem até obter um creme homogêneo. Acrescente a farinha de quinoa, a farinha de coco, o açúcar mascavo, a canela, o gengibre e o sal. Misture até formar uma massa uniforme. Adicione o fermento e mexa delicadamente apenas para incorporá-lo.

Transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até que o bolo esteja firme e dourado. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Regue com o mel e polvilhe com as sementes de abóbora. Sirva em seguida.

3. Bolo de chocolate proteico com cacau 100%

Ingredientes

2 ovos

2 bananas maduras amassadas

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 scoops de whey protein sabor chocolate

sabor chocolate 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1/4 de xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, as bananas amassadas, o leite e a baunilha até formar um creme homogêneo. Acrescente a aveia, o whey protein e o cacau em pó, misturando bem até incorporar todos os ingredientes. Adicione o fermento por último e mexa delicadamente. Despeje a massa na forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Espere amornar antes de desenformar e servir.