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Bolo de caneca proteico: 3 receitas fáceis para o lanche da tarde 

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 20/07/26 15h36
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Bolo de caneca proteico de banana com nozes (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

Encontrar opções de lanches que sejam rápidos, saborosos e ainda contribuam para a ingestão de proteínas pode fazer toda a diferença na rotina. Nesse sentido, os bolos de caneca são uma alternativa prática para esses momentos, pois ficam prontos em poucos minutos, exigem poucos ingredientes e podem ser preparados em porções individuais. 

A seguir, veja 3 receitas de bolos de caneca proteicos e fáceis para o lanche da tarde! 

1. Bolo de caneca proteico de banana com nozes

Ingredientes

  • 1 banana amassada
  • 1 ovo 
  • 20 g de farinha de grão-de-bico
  • 15 g de farinha de amêndoas
  • 10 g de nozes picadas
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de mel
  • 5 g de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para finalizar
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a banana. Acrescente o ovo, a baunilha e o mel, misturando bem. Adicione a farinha de grão-de-bico, a farinha de amêndoas e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Incorpore metade das nozes e, por último, o fermento. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos. Finalize com o restante das nozes e uma pitada de canela. Sirva em seguida. 

Bolo de caneca de maçã com canela servido em xícara branca em cima de mesa de madeira com uma maça cortada ao meio e canela em pau ao redor
Bolo de caneca proteico de maçã com canela (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

2. Bolo de caneca proteico de maçã com canela

Ingredientes

  • 1/2 maçã ralada
  • 1 ovo
  • 20 g de farinha de aveia
  • 10 g de farinha de linhaça dourada
  • 15 g de leite em pó 
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 5 g de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Acrescente a maçã e o mel, misturando bem. Adicione a farinha de aveia, a farinha de linhaça, o leite em pó, a canela e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture até incorporar. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos. Sirva em seguida. 

3. Bolo de caneca proteico de café com cacau

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 20 g de whey protein sabor chocolate
  • 20 g de farinha de aveia
  • 10 g de cacau em pó 100%
  • 40 ml de leite
  • 1 colher de chá de café solúvel
  • 1 colher de chá de mel
  • 5 g de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e o mel, misturando bem. Adicione o whey protein, a farinha de aveia, o cacau em pó e o café solúvel, misturando até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos a 3 minutos. Sirva em seguida. 

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