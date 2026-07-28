Como fazer picadinho de carne delicioso em apenas 40 minutos

O picadinho de carne é um dos pratos mais emblemáticos da gastronomia brasileira, unindo praticidade, afeto e muito sabor. Para elevar o nível dessa receita sem complicar a rotina na cozinha, o chef, criador de conteúdo digital e videomaker Vini Cordeiro compartilhou em suas redes sociais um passo a passo simples e infalível. Com mais de 1,5 milhão de seguidores em redes sociais, Vini destaca-se por simplificar a culinária na internet e transformar técnicas clássicas em preparos acessíveis.

Na versão ensinada pelo chef em seu vídeo no Instagram, o corte escolhido é o filé-mignon cortado em cubos bem pequenos, selado rapidamente para garantir maciez máxima. O toque especial do molho fica por conta da combinação do vinho tinto de boa qualidade com o extrato de tomate e uma pitada de farinha de trigo, que ajuda a encorpar o molho e garante uma textura aveludada inconfundível.

Como fazer picadinho de carne

Rendimento: 4 pessoas

4 pessoas Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes – picadinho de carne

700g de filé-mignon cortado em cubinhos bem pequenos

de filé-mignon cortado em cubinhos bem pequenos 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem

de azeite extravirgem 150g de cebola cortada em cubos

de cebola cortada em cubos 1/2 pimenta-dedo-de-moça picada

pimenta-dedo-de-moça picada 150g de pimentão verde cortado em cubos

de pimentão verde cortado em cubos 1 colher (café) de farinha de trigo

de farinha de trigo 1 colher (sopa) de extrato de tomate

de extrato de tomate 150g de tomate pelado (em lata) batido no liquidificador com o caldo

de tomate pelado (em lata) batido no liquidificador com o caldo 150ml de vinho tinto

de vinho tinto Salsa picada a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo

Selar a carne: Em uma panela funda e bem quente, adicione o azeite extravirgem e sele os cubinhos de filé-mignon em fogo alto. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino moída na hora. Assim que dourar levemente, retire a carne da panela e reserve. Refogar os temperos: Na mesma panela, aproveitando o fundo de sabor deixado pela carne, adicione a cebola, o pimentão verde e a pimenta-dedo-de-moça. Refogue em fogo médio até que fiquem macios. Construir a base do molho: Acrescente o extrato de tomate e a farinha de trigo, mexendo bem por cerca de 1 minuto para cozinhar a farinha e liberar os aromas do extrato. Deglacear e reduzir: Despeje o vinho tinto de boa qualidade, raspando o fundo da panela com uma colher de pau para soltar todos os sucos concentrados. Deixe o álcool evaporar por alguns minutos. Incorporar o tomate e retornar a carne: Adicione o tomate pelado batido e misture. Retorne o filé-mignon reservado para a panela (junto com os sucos acumulados). Deixe cozinhar em fogo baixo até o molho encorpar e ficar macio e aveludado. Finalizar: Ajuste o sal e a pimenta, desligue o fogo e finalize com bastante salsa fresca picada. Sirva bem quente acompanhado de arroz branco, farofa ou ovo frito.