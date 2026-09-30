Do desenho para a mesa: saiba como fazer a Torta Escocesa do Pica-Pau

Quem assistiu aos episódios clássicos do desenho animado Pica-Pau certamente se lembra da tentadora torta chocolatuda que hipnotizava o personagem. O prato, que marcou a infância de gerações, ganhou vida no perfil do cozinheiro e criador de conteúdo Arthur Paek. Em vídeo publicado no Instagram, Paek compartilhou a receita completa da lendária Torta Escocesa — uma combinação de massa de cacau, recheio cremoso de toffee e cobertura de chocolate.
A publicação reforça o apelo da gastronomia inspirada na cultura pop e na memória afetiva. Com execução simples e divisão bem marcada em três etapas, a receita adapta o doce da animação para a confeitaria prática, utilizando ingredientes acessíveis.
Receita da Torta Escocesa Pica-Pau
Ingredientes
- Massa:
- 3 xícaras de farinha de trigo (360g)
- ½ xícara de açúcar refinado (100g)
- ½ xícara de açúcar mascavo (100g)
- 4 colheres de sopa de cacau em pó (25g)
- 200g de manteiga
- 1 ovo
- Recheio:
- 1 xícara de açúcar (200g)
- 150g de manteiga
- 2 caixinhas de creme de leite
- 2 latas de leite condensado
- Cobertura:
- 200g de chocolate derretido
Modo de Preparo
Massa: Em um recipiente, junte todos os ingredientes secos devidamente peneirados. Adicione a manteiga em cubos e trabalhe a mistura com a ponta dos dedos. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa homogênea. Espalhe uniformemente sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse em forno pré-aquecido a 180º C por cerca de 25 minutos.
Recheio: Em uma panela, derreta o açúcar até atingir o ponto de caramelo. Adicione a manteiga e, em seguida, incorpore o creme de leite e o leite condensado. Mexa em fogo brando até atingir o ponto desejado. Despeje sobre a massa já assada e leve à geladeira por cerca de 3 horas.
Cobertura e Corte: Espalhe o chocolate derretido por cima da camada de caramelo fria. Retorne à geladeira até que a cobertura fique totalmente firme. Corte a torta em quadrados uniformes antes de servir.
Praticidade no preparo
Por necessitar de tempo de refrigeração entre as etapas, a receita é ideal para ser preparada com antecedência em datas especiais ou reuniões de fim de semana. O corte em quadrados facilita o serviço e garante a apresentação de cada camada.