Como fazer o sagu perfeito tipo de restaurante? Chef conta o segredo

As sobremesas clássicas nunca saem de moda, especialmente quando ganham uma roupagem mais prática e acessível. Nos últimos tempos, o sagu com creme tem conquistado as redes sociais e se tornado uma verdadeira tendência gastronômica.

Inspirado nas técnicas que encantam milhares de pessoas, o influenciador João Pedro, do perfil Receita em Casa Oficial no Instagram, prova que é possível resgatar o sabor da tradição sem complicação. Com mais de 2,8 milhões de seguidores, ele conquistou o público ao ensinar a preparar delícias de forma descomplicada para o dia a dia.

Desenvolvimento

O segredo para um sagu perfeito está no equilíbrio entre a acidez e o aroma do vinho com o dulçor e a textura aveludada do creme. Tradicional na mesa dos brasileiros — principalmente nas regiões Sul e Sudeste —, essa sobremesa traz um toque reconfortante e nostálgico.

A proposta de João Pedro moderniza o preparo tradicional, garantindo que o sagu atinja o ponto translúcido ideal e que o creme fique espesso e brilhante sem erros na cozinha, conforme o vídeo em que ele ensina todos os segredos da sobremesa perfeita. A seguir, confira os ingredientes e o passo a passo completo para reproduzir essa receita na sua casa.

Ingredientes

Ingredientes do Creme

2 colheres (sopa) de açúcar

de açúcar 1 colher (sopa) de amido de milho

de amido de milho 1 gema

gema 100 g de leite condensado

de leite condensado 1 e 1/2 xícara de leite

Ingredientes do Sagu

1 litro de vinho tinto seco

de vinho tinto seco 1 xícara de açúcar

de açúcar 8 unidades de cravo-da-índia

de cravo-da-índia 1 unidade de canela em pau

de canela em pau 100 ml de água misturada com 1 colher (sopa) de amido de milho

de água misturada com de amido de milho 1 xícara de sagu cozido em água fervente

Modo de Preparo

Passo 1: O Sagu

Cozimento inicial: Em uma panela com água fervente, adicione o sagu e deixe cozinhar até que as bolinhas fiquem transparentes. Escorra o excesso de água e reserve. Infusão aromática: Em outra panela, despeje o vinho tinto seco, o açúcar, os cravos e a canela. Leve ao fogo médio até ferver. Incorporação: Junte o sagu cozido à mistura de vinho e deixe cozinhar por alguns minutos para que absorva bem a cor e o sabor. Ponto do sagu: Adicione a mistura de água com amido de milho ao sagu, mexendo sem parar até engrossar levemente. Desligue o fogo e reserve.

Passo 2: O Creme

Mistura dos ingredientes: Em uma panela ainda com o fogo desligado, misture o açúcar e o amido de milho. Adição dos líquidos: Acrescente a gema, o leite condensado e o leite. Misture bem com o auxílio de um fouet até dissolver todos os grumos. Cozimento: Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente para não empelotar, até o creme engrossar. Desligue e deixe esfriar.

Passo 3: Montagem

Em taças individuais ou em uma travessa de vidro, monte camadas alternando o sagu e o creme branco. Leve à geladeira por pelo menos duas horas antes de servir.

Finalização

Preparar uma sobremesa tradicional como o sagu é um convite a momentos especiais em família. Seguindo dicas práticas e o passo a passo correto, você garante uma apresentação impecável e um sabor inesquecível.