Temaki: 3 receitas fáceis e leves para fazer em casa

Prático, versátil e cheio de frescor, o temaki é uma ótima escolha para quem quer preparar algo especial sem complicação. Com poucos ingredientes e montagem rápida, ele se adapta a diferentes combinações e ocasiões, funcionando bem tanto para um lanche caprichado quanto para uma refeição leve. Além disso, permite explorar sabores equilibrados e apresentações bonitas, mesmo sem muita experiência na cozinha.

A seguir, veja 3 receitas fáceis e leves de temaki para fazer em casa!

1. Temaki de salmão com abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês cozido

150 g de salmão fresco cortado em cubos pequenos

fresco cortado em cubos pequenos 1/2 abacate cortado em cubos

1 colher de sopa de cream cheese

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de chá de gergelim preto

1 colher de chá de gergelim branco

1 folha de alga nori

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o salmão e misture com o cream cheese até envolver bem. Adicione o abacate e a cebolinha e misture delicadamente para manter a textura. Corte a folha de alga nori ao meio para formar duas bases. Pegue uma metade e posicione com o lado brilhante voltado para fora. Apoie a alga nori na palma da mão ou em uma superfície limpa e modele um cone, sobrepondo levemente uma das pontas para dar firmeza ao formato. Coloque parte do arroz japonês dentro do cone, pressionando levemente com os dedos para acomodar e preencher a base. Distribua parte do recheio de salmão e abacate até a borda do cone. Finalize com o gergelim preto e branco por cima. Repita com a outra metade da alga nori e o restante do recheio. Sirva em seguida.

Temaki de shimeji (Imagem: Claudio Kayatt | Shutterstock)

2. Temaki de shimeji

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês cozido

1 xícara de chá de shimeji

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de cream cheese

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 folha de alga nori

Modo de preparo

Em um recipiente, separe o shimeji em tiras menores, descartando a base mais dura. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o shimeji e refogue, mexendo de tempos em tempos, até ficar macio e levemente dourado. Acrescente o molho de soja e continue mexendo até o líquido reduzir e envolver bem o shimeji. Desligue o fogo e deixe esfriar levemente. Em uma tigela, misture o shimeji refogado com o cream cheese até formar um recheio cremoso.

Corte a folha de alga nori ao meio para formar duas bases. Pegue uma metade e posicione com o lado brilhante voltado para fora. Apoie a alga nori na palma da mão ou em uma superfície limpa e modele um cone, sobrepondo levemente uma das pontas para dar firmeza ao formato. Coloque parte do arroz japonês dentro do cone, pressionando levemente com os dedos para acomodar e formar a base. Adicione parte do recheio de shimeji até a borda do cone. Ajuste o formato com as mãos e finalize com a cebolinha picada. Repita com a outra metade da alga nori e o restante do recheio. Sirva em seguida.

3. Temaki de kani com manga e pepino

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês cozido

100 g de kani cortado em tiras

1/2 manga cortada em tiras

cortada em tiras 1/2 pepino cortado em tiras

1 colher de sopa de cream cheese

1 colher de sopa de gergelim branco

1 folha de alga nori

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o kani com o cream cheese até envolver bem. Corte a folha de alga nori ao meio para formar duas bases. Pegue uma metade e posicione com o lado brilhante voltado para fora. Apoie a alga nori na palma da mão ou em uma superfície limpa e modele um cone, sobrepondo levemente uma das pontas para dar firmeza ao formato. Coloque parte do arroz japonês dentro do cone, pressionando levemente com os dedos para acomodar e formar a base. Distribua parte do kani sobre o arroz japonês. Adicione parte da manga e do pepino, organizando em tiras para dar estrutura ao recheio. Finalize com o gergelim branco por cima. Ajuste o formato com as mãos. Repita com a outra metade da alga nori e o restante do recheio. Sirva em seguida.