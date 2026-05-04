9 receitas deliciosas para o Dia das Mães

O Dia das Mães, celebrado no Brasil no segundo domingo de maio, homenageia o amor e a dedicação das mulheres que nos trouxeram ao mundo e é uma ótima oportunidade para reunir a família e preparar uma refeição especial. Pensando nisso, com a ajuda da nutricionista Andréia Camilla, que atende pelo GetNinjas, listamos algumas receitas deliciosas que prometem agradar as mamães nesta data. Confira!

1. Croquete de frango com purê de batata-doce

Ingredientes

1/2 kg de batata-doce descascada, picada e cozida com sal

1 gema de ovo

1 colher de sopa de manteiga ghee

1 peito de frango cozido e cortado em tiras

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/2 kg de ervilha-torta

1 ovo batido

Sal, azeite de oliva, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Manteiga ghee para saltear as ervilhas-tortas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com um garfo, amasse. Adicione a gema de ovo e a manteiga ghee e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar e junte a mistura ao purê de batata-doce.

Com uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de croquetes e passe no ovo batido e na farinha de linhaça. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os croquetes e frite até dourar. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga ghee e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as ervilhas-tortas e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e sirva os croquetes com as ervilhas-tortas.

2. Torta de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas italianas raladas

1 cenoura descascada e ralada

2 cebolas descascadas e cortadas em cubos pequenos

3 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos batidos

1 xícara de chá de mix de farinhas sem glúten (1/2 xícara de chá de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de fécula de batata e 1 colher de sopa de polvilho doce)

1 colher de café de pimenta-calabresa seca

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de fermento químico em pó

de fermento químico em pó 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

200 g de tofu temperado

5 tomatinhos sweet cortados ao meio

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Farinha de linhaça para enfarinhar e polvilhar

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque as abobrinhas, a cenoura, as cebolas e os dentes de alho e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino, pimenta-calabresa, cebolinha e orégano. Junte os ovos e o mix de farinhas e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar.

Após, unte um refratário com manteiga e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha 3/4 da massa no recipiente, cubra com 150 g de tofu temperado e finalize com o restante da massa. Polvilhe com farinha de linhaça e o restante do tofu. Decore com os tomatinhos sweet e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

3. Brownie de pistache

Ingredientes

200 g de chocolate branco picado

3 colheres de sopa de manteiga

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de creme de pistache

1 xícara de chá de pistache picado

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Derreta o chocolate branco com a manteiga em banho-maria. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o chocolate derretido, a farinha de trigo, o sal, o creme e o pistache picado, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Cartola (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock)

4. Cartola

Ingredientes

2 bananas-nanicas descascadas e cortadas no sentido do comprimento

descascadas e cortadas no sentido do comprimento 2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de café de canela em pó

4 fatias de queijo muçarela

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bananas-nanicas sobre ela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque o queijo e leve ao fogo médio para derreter. Coloque as bananas-nanicas sobre as fatias de queijo e vire. Cubra com açúcar e canela em pó. Desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Risoto de alho-poró com linguiça

Ingredientes

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

200 g de linguiça calabresa sem pele e picada

2 talos de alho-poró fatiado

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

arbóreo 1 xícara de chá de vinho branco seco

5 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça calabresa e doure. Junte o alho-poró e refogue por 1 minuto. Acrescente o arroz e o sal e misture. Junte o vinho branco e cozinhe até secar. Aos poucos, junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar antes de acrescentar mais. Cozinhe até o arroz ficar al dente. Por último, coloque o queijo parmesão e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

6. Salmão ao forno com batata

Ingredientes

1 filé de salmão

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

Alecrim, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Depois, disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite de oliva e coloque o peixe por cima. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o salmão ficar macio e levemente dourado. Sirva em seguida.

Maçã assada com canela e nozes (Imagem: Tamara Magdyk | Shutterstock)

7. Maçã assada com canela e nozes

Ingredientes

1 maçã fuji

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de melado de cana

170 g de iogurte de coco

4 nozes quebradas grosseiramente

2 colheres de sopa de nibs de cacau

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma faca, corte o topo da maçã e coloque-a na frigideira virada para baixo. Cozinhe até amolecer e desligue o fogo. Espere esfriar, retire as sementes e reserve a polpa. Em um recipiente, coloque o iogurte, a polpa da maçã, o melado de cana e a canela em pó e misture. Disponha o recheio na casca da maçã e finalize com as nozes e os nibs de cacau. Sirva em seguida.

8. Bolo musse de chocolate

Ingredientes

Bolo

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Musse

200 g de chocolate meio-amargo picado

250 g de creme de leite

10 g de gelatina incolor sem sabor

3 colheres de sopa de água

3 claras de ovo batidas em neve com 3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Bolo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o chocolate em pó e bata até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo. Misture até ficar homogêneo. Coloque o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno e reserve.

Musse

Derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria e misture com o creme de leite. Reserve. Em uma panela, coloque a gelatina e hidrate com a água. Leve ao fogo baixo para aquecer e dissolver completamente. Desligue o fogo e incorpore ao creme de chocolate. Acrescente as claras em neve e misture delicadamente. Cubra o bolo com a musse. Leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

9. Pão de coco recheado com ganache de maracujá

Ingredientes

Pão

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite morno

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

2 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

1 gema de ovo para pincelar

Coco ralado para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Ganache de maracujá

200 g de chocolate branco picado

1/3 de xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de polpa de maracujá sem sementes

Modo de preparo

Pão

Em um recipiente, coloque o leite morno e metade do açúcar e misture. Adicione o fermento biológico e mexa até dissolver completamente. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Passado esse tempo, acrescente o leite de coco, o ovo, o restante do açúcar, a manteiga e o sal e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa macia e que desgrude das mãos — sove por cerca de 10 minutos e deixe crescer por 1 hora.

Ganache de maracujá

Derreta o chocolate branco em banho-maria e misture com o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme liso. Leve à geladeira para firmar.

Montagem

Com a ajuda de um rolo, abra a massa de pão no formato de um retângulo, espalhe a ganache fria sobre a superfície e enrole como rocambole. Transfira para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, formando uma “coroa”. Cubra com um pano e deixe crescer por 30 minutos. Pincele com a gema de ovo, polvilhe coco ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Por Bruna Zanin e Redação EdiCase