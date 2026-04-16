Como fazer o bolinho de chuva perfeito sem glúten e sem leite

O bolinho de chuva é um clássico afetivo que atravessa gerações, mas para muitos brasileiros com restrições alimentares, essa iguaria costumava estar fora do cardápio. Recentemente, a busca por alternativas mais saudáveis ou adaptadas para celíacos e intolerantes à lactose transformou receitas tradicionais em verdadeiras tendências gastronômicas.

O influenciador e cozinheiro Diego Assalve, do canal Receitas de Pai, resgatou uma versão surpreendente e prática desse lanche: um bolinho de chuva que não leva farinha de trigo nem leite, mantendo a textura fofinha e o sabor inconfundível.

Uma receita antiga com toque moderno

A receita apresentada por Diego remete a preparos antigos, possivelmente passados de geração em geração, que utilizam o polvilho doce como base estrutural em vez da farinha de trigo. Esta substituição não apenas torna o prato livre de glúten, como também confere uma leveza única, resultando em bolinhos extremamente redondos e crocantes por fora.

Como fazer Bolinho de Chuva fofinho e sem glúten

Para quem busca praticidade, esta receita é ideal, pois exige poucos ingredientes e o ponto da massa é sentido diretamente nas mãos.

Ingredientes necessários:

Polvilho doce: 400g (a base da receita);

400g (a base da receita); Açúcar: 100g;

100g; Queijo ralado: 50g (mistura de parmesão e muçarela para realçar o sabor. Se for intolerante, pode deixar sem);

50g (mistura de parmesão e muçarela para realçar o sabor. Se for intolerante, pode deixar sem); Fermento em pó: 1 colher de sopa;

1 colher de sopa; Ovos: Entre 3 a 5 unidades (adicione um a um até dar o ponto);

Entre 3 a 5 unidades (adicione um a um até dar o ponto); Finalização: Açúcar e canela a gosto.

Passo a Passo:

Mistura inicial: Em uma tigela, combine o polvilho, o açúcar, o fermento e o queijo. O ponto da massa: Adicione os ovos gradualmente. Diego começou com três, mas utilizou cinco no total para atingir uma textura moldável que “quebra” ao ser puxada. Modelagem e Fritura: Enrole pequenas bolinhas. Uma dica crucial: a massa de polvilho tende a esparramar se ficar parada, por isso, molde e coloque imediatamente no óleo em temperatura média. Dourando: Frite com calma para que o bolinho não fique cru por dentro. Ele ficará perfeitamente redondo no óleo. O Toque Final: Escorra em papel toalha e envolva os bolinhos na mistura de açúcar e canela.

Vale a pena seguir essa trend?

O resultado final é um bolinho dourado, com interior macio e que harmoniza perfeitamente com um café recém-passado. A versão de Diego Assalve prova que é possível aliar restrições alimentares ao prazer de comer bem, de forma simples e econômica. Seja você celíaco ou apenas alguém em busca de uma variação do lanche da tarde, este bolinho de chuva sem glúten é, sem dúvida, uma escolha aprovada e deliciosa.