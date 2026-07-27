Gastronomia

Como fazer macarronese de Air Fryer? Chef explica o caminho desta receita de sucesso

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 27/07/26 14h03
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Imagem mostra um bowl com uma salada de macarrão, a famosa macarronese de Air Fryer.
Macarronese de Air Fryer: uma ótima pedida para variar nesta salada que é uma das mais famosas nos restaurantes; Foto: Imagem criada por IA.

A tradicional macarronese, figurinha carimbada no prato dos brasileiros acaba de ganhar uma releitura moderna, saudável e extremamente crocante. A novidade que vem fazendo sucesso absoluto nas redes sociais é a Macarronese de Air Fryer.

Com uma legião de seguidores no Instagram, a chef Ana Daleffe publicou um vídeo que torna esta receita fácil e siplesmente deliciosa de se fazer. Em seu perfil, a chef compartilha dicas valiosas, receitas irresistíveis e, acima de tudo, prova que qualquer pessoa pode aprender a cozinhar pratos incríveis sem complicação.

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Em seu vídeo com dicas sobre como fazer Macarronese de Air Fryer ela apresenta uma proposta inovadora: usar a fritadeira elétrica para assar o macarrão gravatinha com queijo parmesão, garantindo uma textura incrivelmente crocante.

Diferente das versões tradicionais carregadas em maionese pesada, a receita aposta na leveza do iogurte natural combinada com vegetais frescos e um toque de frescor marcante de limão-siciliano e hortelã.

Como fazer macarronese de Air Fryer?

O Segredo Crocante:

  • Mini macarrão gravatinha (Farfalle) cozido al dente
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Base da Salada:

  • Alface fresca picada
  • Tomatinhos-cereja cortados ao meio
  • Pepino em cubos/rodelas
  • Cebola roxa picada

Molho Especial:

  • Iogurte natural integral
  • Queijo parmesão ralado
  • Mostarda Dijon
  • Picles bem picadinho
  • Salsinha fresca picada
  • Azeite de oliva extra virgem
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Toque Final:

  • Raspinhas de limão-siciliano
  • Folhinhas de hortelã fresca

Macarronese de Air Fryer – modo de preparo

  1. O Segredo Crocante: Em uma tigela, misture o mini macarrão gravatinha (já cozido al dente) com queijo parmesão ralado. Leve à Air Fryer a 180°C por cerca de 8 a 10 minutos (até dourar e ficar super crocante). Reserve.
  2. Base da Salada: Em um bowl grande, adicione a alface picada, os tomatinhos-cereja, o pepino e a cebola roxa.
  3. Preparo do Molho: Em um recipiente separado, adicione o iogurte natural, o queijo parmesão, a mostarda Dijon, a pimenta-do-reino, a salsinha picada e o picles. Misture bem até ficar homogêneo e finalize com um fio generoso de azeite de oliva.
  4. Mistura: Adicione o molho sobre os vegetais no bowl, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.
  5. Finalização: Incorpore o macarrão crocante de Air Fryer e finalize salpicando as raspinhas de limão-siciliano e as folhinhas de hortelã fresca por cima. Sirva imediatamente para aproveitar toda a crocância!
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