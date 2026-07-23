Bolo de milho cremoso: receita fácil com segredo do chef

Conquistar aquele bolo de milho bem cremoso, com textura quase de pamonha no meio, costuma parecer um desafio na cozinha, mas o segredo não está em entupir a massa de grãos. Segundo o chef João Vieira — que soma mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram compartilhando receitas descomplicadas e provando que qualquer pessoa pode aprender a cozinhar —, o truque definitivo é o equilíbrio dos líquidos e a gordura certa no preparo.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o influenciador ensina um passo a passo prático feito quase todo no liquidificador. A receita ganha um toque especial com a adição de queijo parmesão e a substituição da manteiga tradicional por uma opção de margarina gourmet, garantindo leveza e o ponto ideal de cremosidade sem pesar na massa.

Confira abaixo como preparar essa delícia para o café da tarde:

Bolo de milho cremoso – ingredientes

3 latas de milho escorrido (cerca de 510g)

de milho escorrido (cerca de 510g) 4 ovos

ovos 3 colheres (sopa) de margarina gourmet (tipo Becel Toque Gourmet)

de margarina gourmet (tipo Becel Toque Gourmet) 1/2 xícara de óleo

de óleo 1 1/4 xícara de leite

de leite 100g de queijo parmesão ralado

de queijo parmesão ralado 2 1/2 xícaras de açúcar

de açúcar 1/4 xícara de amido de milho

de amido de milho 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Modo de preparo do bolo de milho cremoso

Bata a base líquida: No liquidificador, junte o milho, os ovos, o óleo, o leite, o queijo parmesão e a margarina gourmet. Bata bem por aproximadamente 5 minutos, até obter uma mistura bem homogênea. Incorpore os secos: Transfira a mistura do liquidificador para uma tigela funda. Adicione o açúcar e o amido de milho, mexendo delicadamente com o auxílio de um fouet (batedor de arame) até dissolver tudo. Adicione o fermento: Por último, acrescente o fermento em pó e misture suavemente apenas para incorporar à massa. Vá ao forno: Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 1 hora e 10 minutos (ou até que a superfície esteja dourada e o centro firme, porém cremoso).

Dica do chef: O tempo de forno é fundamental para que o bolo ganhe estrutura por fora mantendo o coração bem cremoso. Deixe amornar antes de cortar para garantir as fatias perfeitas!