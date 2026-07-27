Chef Manu Buffara traz evento mundial de gastronomia a Curitiba e Foz do Iguaçu

A chef Manu Buffara, de Curitiba, vai reunir alguns dos maiores nomes da gastronomia mundial no Paraná em novembro. Pela primeira vez, o Estado será sede da reunião anual do Conselho Internacional do Basque Culinary Center, um dos principais fóruns da gastronomia mundial.

Além da capital, o encontro terá atividades também no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, com a participação de chefs como Joan Roca, Dominique Crenn, Josh Niland e Alex Atala.

A 16ª edição da reunião será realizada entre os dias 6 e 10 de novembro de 2026. O evento é organizado pelo Basque Culinary Center, em parceria com o Instituto Manu Buffara, e conta com a colaboração do Sebrae, Grupo Belmot e Nomma Hotel, além do apoio da Prefeitura de Curitiba.

A programação aberta ao público acontece no dia 8 de novembro, no Memorial de Curitiba, com o evento “Gastronomia, Identidade e Transformação”. Das 10h às 16h, o público poderá acompanhar palestras, showcookings e mesas-redondas sobre temas como sustentabilidade, cultura, inovação e o futuro da alimentação.

A agenda será conduzida pela chef Manu Buffara, uma das principais referências da gastronomia brasileira. Reconhecida internacionalmente pelo trabalho à frente do restaurante Manu, em Curitiba, a chef também atua na valorização da biodiversidade, da agricultura urbana, dos produtores locais e de sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

Entre os convidados está Joan Roca, presidente do Conselho Internacional do Basque Culinary Center e chef do El Celler de Can Roca, na Catalunha. Também participam Dominique Crenn, primeira mulher a conquistar três estrelas Michelin nos Estados Unidos; Josh Niland, chef australiano conhecido pelo aproveitamento integral dos peixes; e Alex Atala, um dos principais nomes da gastronomia brasileira.

O encontro ainda terá a presença de outros chefs e profissionais de destaque, como Michel Bras, Narda Lepes, Trine Hahnemann, Elena Reygadas e João Rodrigues. Representantes de diferentes regiões do Brasil, entre eles Rodrigo Bellora, Felipe Cavalcanti e Pedro Soares, também participarão de demonstrações culinárias e atividades de compartilhamento de conhecimento.

Basque Culinary World Prize 2026

Além de promover o intercâmbio entre profissionais, a reunião terá um momento importante para a gastronomia mundial. Durante o encontro, os integrantes do Conselho Internacional escolherão o vencedor ou a vencedora do Basque Culinary World Prize 2026, prêmio criado pelo Governo Basco em parceria com o Basque Culinary Center para reconhecer profissionais que utilizam a gastronomia como ferramenta de transformação social.

Segundo a organização, a escolha do Paraná como sede reflete a crescente relevância do Brasil nos debates sobre gastronomia contemporânea. A diversidade cultural, a biodiversidade, a produção agrícola e as iniciativas relacionadas à alimentação sustentável estarão entre os temas discutidos durante a programação.

Chef Manu Buffara: prestígio abriu as portas no Paraná

Para Manu Buffara, receber o encontro no Paraná representa uma oportunidade de aproximar a gastronomia internacional do território e da comunidade local.

“É uma honra receber o Conselho Internacional do Basque Culinary Center e abrir as portas de Curitiba, um território que reflete a diversidade e a força comunitária do Brasil. Espero que todos que participarem levem consigo novos aprendizados, reflexões e uma conexão genuína com esta cidade”, afirma a chef.

O evento aberto ao público terá entrada gratuita. A programação completa e as informações sobre as demais atividades devem ser divulgadas posteriormente pelos canais oficiais da chef, do Basque Culinary Center e das instituições parceiras.