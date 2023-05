Luciana Gimenez compartilhou com seus seguidores como está a recuperação da fratura da sua perna esquerda quatro meses após um grave acidente de esqui que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora mostrou radiografias que indicam a evolução na sua recuperção, mas em um primeiro momento pareceu estar decepcionada.

“Achei que já ia estar colado, mas estamos aqui. Para mim, está quebrando ainda”, disse a famosa. Porém, seu médico mostra a diferença e ressalta sua melhora. “Não, olha como vai ver que está diferente. Esse aqui é o de hoje, esse é o anterior. Vai melhorar e já está melhorando. Está quase acabando”, explicou.

Luciana Gimenez sofreu um acidente no dia 7 de janeiro, em Aspen, nos Estados Unidos. A apresentadora estava de férias com os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.

Ela foi socorrida, levada ao hospital de ambulância e precisou passar por uma cirurgia de emergência, devido às fraturas em uma das penas. Luciana, que recebeu alta médica cinco semanas depois do ocorrido, deu os primeiro passo sem a ajuda de muletas após mais de um mês do acidente.

Ver essa foto no Instagram

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!