Vai pegar a estrada? Saiba como escapar do congestionamento na BR-277

Algumas rodovias que cortam Curitiba e região metropolitana já apresentam fluxo alto de veículos devido ao feriado prolongado de Páscoa (sexta-feira, 18) e Tiradentes (segunda-feira, 21).

E o caso da BR-277 entre a capital paranaense e São Luiz do Purunã, que é caminho para quem vai em direção ao interior do estado. A concessionária Via Araucária também informa que até o momento não há interdições ou ocorrências, porém o fluxo de veículos é alto todo lote (BRs 277, 373, 476 e PRs 418, 423 e 427).

Na BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná o movimento também já está bem acima do normal. Conforme a EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho, tem neblina na Serra do Mar. No trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, registra alto fluxo de veículos. A pista sentido capital tem 4 quilômetros de lentidão até o Jardim Botânico, no km 84.

Os horários de pico previstos pelas concessionárias começam a partir da tarde desta quinta-feira (17), confira.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de pegar alguma rodovia, é possível acompanhar as atualizações em tempo real das condições das estradas do Paraná. As informações são divulgadas pela Arteris Litoral Sul e PRF. Confira:

⚠️Atualização:



✅Faixas liberadas no km 650 da BR-376/PR, em Tijucas do Sul, sentido Curitiba.



🚗Fila de 2 quilômetros. https://t.co/UG6aQ4I6kD — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) February 13, 2024

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 13.fev.2024 08:00



Trânsito fluindo normalmente nas rodovias federais do Paraná.



Boa viagem!



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp:https://t.co/KnSgLk1Fqh



PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) February 13, 2024

