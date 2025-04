BR-277 tem previsão de fluxo intenso neste feriadão. Qual melhor horário para sair?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O movimento nas estradas que cortam Curitiba e região metropolitana começa a ficar intenso a partir desta quinta-feira (17), véspera dos feriados de Páscoa (sexta-feira, 18) e Tiradentes (segunda-feira, 21). Confira logo abaixo quais são os horários de maior movimento segundo concessionárias que administram trechos de rodovias que cortam a capital.

Na BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná, devem circular 150 mil veículos nos quatro dias de feriado prolongado. De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, nos trechos de Ponta Grossa, Jacarezinho e Cornélio Procópio o movimento deve ter cerca de 250 mil veículos.

Ao todo, nos quatro dias do feriado prolongado, 400 mil veículos vão trafegar nas rodovias da concessionária. Isso significa um aumento de 30% no fluxo, se comparado com dias normais.

Confira os horários de pico das seguintes rodovias:

BR-277 ( São José dos Pinhais, Morretes, Paranaguá); BR-369 (Santa Mariana, Cambará); BR-153 (Santo Antônio da Platina, Sengés); PR-092 (Quatiguá, Wenceslau Braz, Arapoti); PR-151 (Sengés, Piraí do Sul, Carambeí).

quinta-feira 17/4: 14h e 22h

sexta-feira 18/4: entre 7h e 12h

domingo 20/4: das 12h às 20h

segunda-feira 21/4: das 12h às 22h.

Já nas rodovias BR-BR 277, entre Curitiba e Ponta Grossa, BR-373 na Região Metropolitana de Curitiba e a rota entre a capital e Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, incluindo a BR-476, em Araucária, o movimento esperado é de 650 mil veículo no período.

Conforme a concessionária Via Araucária, que administra estes trechos, o período de maior movimento será na quinta-feira (17), a partir das 13h. Para facilitar o fluxo de veículos no trecho, não haverá obras entre os dias 17 e 22 de abril.

Horários de maior movimento nas seguintes rodovias

BR-277 (Curitiba – Campo Largo – Balsa Nova); BR-373 ( Ponta Grossa – Prudentópolis); BR-376 ( Contorno Sul Curitiba); BR-476 (Araucária – Porto Amazonas – Lapa ) PR-418: (Contorno Norte Curitiba); PR-423: (Araucária – Campo Largo); PR-427: (Lapa – Palmeira).

Entre os dias 17 e 22 de abril, a previsão é de um aumento significativo no tráfego, com o dobro de veículos circulando no trecho administrado pela Via Araucária. Confira os horários de pico:

quarta-feira 16/04: 13h às 18h

quita-feira 17/04: 7h às 21h

sexta-feira 18/04: 7h às 13h

domingo 20/04: 10h às 22h

segunda-feira 21/04: 7h às 17h

BR-376

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela gestão da BR-116 (Contorno Leste), BR-376/PR, BR-101/SC e Contorno Viário de Florianópolis, estima que aproximadamente 1,3 milhão de veículos circulem pelas rodovias durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, entre os dias 17 e 21 de abril. O volume representa um aumento de até 26% em relação ao fluxo registrado em dias normais.

Com a previsão de tráfego intenso, a concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, especialmente nos trechos próximos aos centros urbanos, onde há maior movimentação de pedestres.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉