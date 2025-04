Homem é resgatado de helicóptero após cair de araucária de mais de 20 metros; Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 40 anos foi resgatado com ferimentos graves após cair de uma araucária de aproximadamente 20 metros de altura, na manhã desta terça-feira (15), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 para fazer o atendimento. Ao chegar no local, acionou o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. O homem estava cortando alguns galhos quando despencou da árvore símbolo do Paraná.

A vítima teve fratura bilateral de perna e outra fratura no fêmur. Apesar da altura da queda, o homem estava consciente e foi encaminhado de helicóptero para o hospital Cajuru.

