Roberto Carlos homenageia Chacon, seu sósia por mais de 50 anos

O cantor Roberto Carlos usou as redes sociais para prestar uma homenagem a Luiz Carlos Chacon de Oliveira, conhecido como ‘Roberto Carlos de Curitiba’. Chacon morreu na noite de terça-feira (15), aos 83 anos, no Edifício Tijucas, no Centro da capital paranaense, onde morava.

Com uma foto antiga que mostra o ‘Rei’ e seu sósia, Roberto Carlos escreveu: “Chacon foi sempre muito querido, muito simpático e todos nós gostamos muito dele.

Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre! Amém, amém, amém”.

Veja a postagem:

Chacon assumiu o papel de sósia do cantor por mais de 50 anos. Com gestos, corte de cabelo e estilo que lembravam o artista famoso, ele era reconhecido facilmente em Curitiba.

Foto: Jonathan Campos/Arquivo

Simpático e animado, ele sempre carregava fotos dele ao lado de Roberto Carlos e distribuía para as pessoas, gostando de comentar da relação que tinha com o ‘Rei’. Chacon apreciava visitar as redações de jornalismo de Curitiba e geralmente levava alguns agrados, como bolos de Martha Rocha.

O jornalista, artista circense, ator e radialista paranaense era casado com Valquiria e teve uma filha, Debora.