Morre Luiz Carlos Chacon, o ‘Roberto Carlos’ de Curitiba, aos 83 anos

Chamado carinhosamente de ‘Roberto Carlos’ de Curitiba, Luiz Carlos Chacon de Oliveira morreu nesta terça-feira (15), aos 83 anos. Personalidade conhecida na capital paranaense, Chacon era jornalista, artista circense, radialista, ator e ícone da cidade. A informação da morte de Chacon foi confirmada por amigos próximos.

Simpático e animado, ele sempre carregava fotos dele ao lado de Roberto Carlos e distribuía para as pessoas, gostando de comentar da relação que tinha com o ‘Rei’. Chacon apreciava visitar as redações de jornalismo de Curitiba e geralmente levava alguns agrados, como bolos de Martha Rocha.

O ‘Roberto Carlos’ da cidade também podia ser visto facilmente passeando no Centro de Curitiba. Ele morava no Edifício Tijucas.

Foto: Jonathan Campos/Arquivo

Chacon nasceu em Mallet, no interior do Paraná, em 3 de julho de 1941. Era casado com Valquiria e teve uma filha, Debora. A causa da morte ainda não foi confirmada. Em Curitiba, trabalhou como expedidor no Ministério do Trabalho.

Curiosamente, Chacon não fazia parte do seu nome originalmente. Ele acrescentou oficialmente anos mais tarde, após sugestão de um colega. No universo das artes Chacon trabalhou em novelas e com o Ratinho.

De acordo com uma biografia escrita por ele, foi em Telêmaco Borba, que começou a despertar os gestos parecidos com Roberto Carlos. “Comprei roupa parecida com a dele, imitando-o no famoso programa do Mário Vendramel. Fazia televisão, saía “como ele”, viajando pelo interior do Paraná me fazendo de cover do Roberto Carlos. Começou essa onda de Roberto Carlos e o Ratinho, pai, cresceu na vida e eu fiquei como o Roberto Carlos. Está ótimo, adoro isso”, escreveu.

Velório e sepultamento de Chacon

O sepultamento de Chacon será no Cemitério Municipal do Água Verde. Em horário a ser definido.