UFPR abre concurso público para cargos de nível técnico e superior; veja vagas

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu concurso público para o preenchimento de 25 vagas da carreira técnico-administrativa, distribuídas em 11 cargos, de nível técnico e superior, nos municípios de Curitiba, Palotina, Jandaia do Sul e Toledo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 13 de maio, pelo site do Núcleo de Concursos.

A taxa de inscrição é de R$ 130 para os cargos de nível técnico e de R$ 180 para os de nível superior. Podem solicitar isenção de taxa pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O prazo para solicitação de isenção vai até 23h59 do dia 17 de abril.

Candidatos inscritos para a categoria pretos e pardos devem ficar atentos à convocação para as bancas de validação, que será divulgada no dia 16 de junho, com informações sobre data e horário de apresentação de cada candidato. As bancas acontecerão de forma remota, pela internet, no período de 23 a 27 de junho.

O concurso também tem vagas reservadas para pessoas com deficiência, que deverão enviar os documentos comprobatórios até o dia 14 de maio, pelo mesmo site da inscrição.

Prova do concurso público da UFPR

A prova objetiva será aplicada para todos os inscritos no dia 20 de julho, a partir das 14 horas, nas cidades de Curitiba, Palotina, Toledo e Jandaia do Sul. Cada pessoa fará a prova no município de lotação da vaga para a qual se inscreveu.

Para saber mais sobre o concurso, acesse o edital. Para acompanhar todos os concursos realizados pelo NC/UFPR, siga @ncufpr.

Vagas disponíveis em concurso da UFPR

QUADRO DE VAGAS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO Remuneração inicial: R$ 2.667,19 CARGO MACRORREGIÃO VAGAS CARGA HORÁRIASEMANAL Técnico de laboratório Especialidade: industrial Palotina 1 40h Técnico de laboratório Especialidade: química Curitiba 2 40h CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR Remuneração inicial: R$ 4.556,92 CARGO MACRORREGIÃO VAGAS CARGA HORÁRIASEMANAL Biólogo Curitiba 1 40h Engenheiro de segurançado trabalho Palotina 1 40h Engenheiro de segurançado trabalho Curitiba 1 40h Estatístico Curitiba 1 40h Farmacêutico Palotina 1 40h Fisioterapeuta Curitiba 2 30h Fonoaudiólogo Curitiba 1 30h Médico da família Curitiba 1 20h Médico oftalmologista Curitiba 1 20h Médico psiquiatra Curitiba 2 20h Médico psiquiatra Toledo 1 20h Médico clínico geral Toledo 1 20h Médico clínico geral Curitiba 1 20h Médico veterinário/Anestesiologista Palotina 1 20h Nutricionista Jandaia do Sul 1 40h Nutricionista Curitiba 1 40h Nutricionista Toledo 1 40h Nutricionista Palotina 1 40h Terapeuta ocupacional Curitiba 2 30h Tabela: Divulgação UFPR