Restaurante em bairro nobre de Curitiba vai encerrar atividades

Localizado no bairro Juvevê, em Curitiba, o Mukeka Restaurante anunciou nesta quarta-feira (16) que encerrará as atividades em breve. Referência em comidas típicas brasileiras, o estabelecimento fechará as portas em três semanas.

O proprietário do restaurante, Fabrício Dantas, destacou a trajetória do Mukeka ao longo dos anos de funcionamento e convidou os clientes para uma despedida. “Foram quase 12 anos de muita história, anos muito intensos que brinco que valeram por 50…Estarei presente nessa reta final até o último minuto de operação do Mukeka, então aguardo você para brindarmos esse momento e nos despedirmos do nosso querido Mukeka”, escreveu em postagem nas redes sociais.

Para se despedir do restaurante, os clientes podem pedir os pratos por delivery ou fazer uma reserva pelo site do estabelecimento. O cardápio completo também está disponível online.

O Mukeka funciona para o almoço, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h30, e aos sábados e domingos, das 12h às 16h. Já o jantar é servido diariamente, das 19h às 23h. O restaurante está localizado na Rua Machado de Assis, nº 417, no bairro Juvevê.

Restaurante que vai fechar ganhou Prêmio Bom Gourmet

Em agosto de 2024, o Mukeka foi premiado com o Prêmio Bom Gourmet de Melhor Restaurante de Cozinha Regional Brasileira. Fundado há 12 anos, o restaurante se destacou pela oferta de pratos típicos brasileiros, como barreado, moqueca, feijoada, arroz caiçara e baião de dois. Neste ano, também participou do Festival Bom Gourmet, realizado em março.

Dantas não detalhou os motivos para o fechamento do estabelecimento.