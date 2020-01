A terça-feira (28) segue com calor intenso na região de Curitiba. Na Capital, as temperaturas ficam entre 18º e 27ºC, sem muitas mudanças com relação ao clima registrado durante o final de semana e a segunda-feira (27). Segundo o Instituto tecnológico Simepar, entre o meio dia e 18h podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, as chamadas chuvas de verão, sem muita expressão em volume, totalizando 10 milímetros no dia.

Para quem está no litoral, o Simepar prevê temperaturas entre 23º e 26º C, com possibilidade de chuvas isoladas ainda pela manhã.

Ligaram o forno!

Para quarta-feira (29) e quinta-feira (30), a previsão é de ainda mais calor em Curitiba, com máxima de 30º C e céu aberto. Para quem está em férias ou folga e pretende ir ao litoral, a boa notícia é que o dia será de calor intenso, com temperaturas altas e céu claro.

E no interior, como fica?

Os termômetros seguem com temperaturas ainda mais elevadas na região norte do Paraná. Em Londrina, por exemplo, a previsão para terça-feira aponta máxima de 32 graus e céu aberto.