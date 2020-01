Funcionários e clientes de uma farmácia da Rua Abel Scuissiato, no bairro Atuba, em Colombo, levaram um verdadeiro susto na tarde desta segunda-feira (27). De acordo com relato de um morador da região, uma vaca teria caído da caçamba de um caminhão e se esborrachado no chão. Machucada e assustada, ela buscou abrigo e acabou entrando dentro do estabelecimento comercial.

Segundo o morador, que foi inclusive quem fez a ligação para o Corpo de Bombeiros, a vaca invadiu a farmácia e provocou um bom estrago, derrubando medicamentos e outros produtos.

O caso foi registrado por volta das 16h12 e chamou a atenção de muitas pessoas que estavam na vizinhança, que se reuniram em frente à farmácia para acompanhar a situação. Quando a equipe chegou ao local, a vaca já tinha saído do local.