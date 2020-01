Os veículos autônomos – que são conduzidos por computadores, sem necessidade de motorista – são tidos como a grande tendência do segmento para um futuro não tão distante. E uma empresa de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está prestes a se tornar uma das pioneiras do Brasil a colocar esses carros à venda.

Na próxima quinta-feira (30), a Hitech Electric apresenta ao mercado o E.coTech4 Autônomo, veículo ainda cercado de segredos, mas que, segundo a empresa, pode ser controlado por aplicativo de smartphone, alcança velocidade de até 50 km/h e tem autonomia de 150 km. A legislação brasileira ainda não permite que veículos sem motoristas circulem por vias públicas. Portanto, o carro deverá servir a um mercado corporativo, para ser usado principalmente em deslocamentos controlados em uma fábrica fechada, por exemplo.

Caso tenha sucesso em seus planos, a empresa pinhaense se coloca em uma posição de destaque no segmento. Existem diversos outros pesquisadores e engenheiros trabalhando em protótipos de carros autônomos. Todos eles, no entanto, ainda estão em fase de desenvolvimento.

No mundo, o carro autônomo já é realidade e tem atraído investimento milionário de gigantes como Ford, Toyota e BMW, além de ser a principal aposta de empresas de tecnologia como Tesla e Uber.

E quanto vai custar?

A Hitech Electric foi fundada em 2009 e tem expertise em carros elétricos. Espera-se que o E.coTech4 Autônomo seja uma variação do E.coTech4 elétrico, um veículo com quatro lugares, recarregável em tomadas de 110V e 220V. O veículo custa R$ 72.280 em sua versão básica. Equipado com a tecnologia Mobileye – um braço da Intel que estuda justamente automação veicular –, o carro vai para R$ 76 mil.

Não está claro, no entanto, se a tecnologia aplicada no autônomo a ser lançado será essa e nem qual será o preço do modelo E.coTech4 Autônomo.