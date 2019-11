A Audi convidou 40 jornalistas do Brasil para vivenciarem uma experiência única, o chamado Território Q. A ideia da marca alemã era apresentar o novo lançamento, o Audi Q3, além de todos os veículos da família Q e mais o primeiro SUV 100% elétrico da marca, o Audi E-tron.

E para mostrar toda a versatilidade, robustez e tecnologia da família Q, a Audi escolheu um lugar mágico, a Chapada dos Guimarães. Foi neste cenário deslumbrante que nós rodamos quase 400 km a bordo do novo Q3, do Q8, do Q7 e do Q5. Entre as boas estradas de asfalto da região e longos trechos de chão, a família Q se saiu muito bem.

O novo Q3 só chega ao mercado nacional no ano que vem, mas precisamente em fevereiro, tanto que a Audi trouxe quatro exemplares direto da Alemanha para que os jornalistas, concessionários e alguns privilegiados clientes pudessem ter o primeiro contato com o modelo.

A princípio, o Q3 será produzido na fábrica de Györ, na Hungria e chegará ao Brasil em três versões, custando a partir de R$ 179.990. Lançado em 2012, o SUV de entrada da marca alemã é um dos maiores sucessos de venda no Brasil. Já foram comercializadas mais de 25 mil unidades, fazendo dele um dos principais produtos da Audi no mercado brasileiro.

Novidades

“O Audi Q3 possui uma história de muito sucesso desde que chegou ao Brasil. Sempre foi referência dentre os SUVs por ser sinônimo de tecnologia, conforto e versatilidade para a utilização no dia a dia, chegando a liderar seu segmento. Agora, esta nova geração, chega para estabelecer um novo patamar de inovação, desempenho e design em termos de mobilidade Premium”, destacou Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

O Q3 utiliza a plataforma MQB da Volkswagen, que é a mesma do Golf e T-Cross. Apesar disso, o modelo não será fabricado em São José dos Pinhais. Segundo o presidente, existe esta possibilidade, mas ainda faltam detalhes técnicos e políticos para que o novo Q3 entre na linha de produção da fábrica brasileira.

Com a nova geração, o Audi Q3 ficou mais comprido e mais largo. Ele tem 4,8 m de comprimento e 1,85 m de largura. A distância entre-eixos também cresceu, 7,7 cm a mais que a anterior, dando mais espaço e conforto para os ocupantes. Uma das novidades é que os bancos traseiro são corrediços, eles podem ser deslocados em 15cm para frente, aumentando, com isso, a capacidade do porta-malas, que já ganhou 70 litros a mais que a geração anterior. Agora, é possível colocar até 530 litros no Q3, sem contar que com o rebatimento total dos bancos traseiros, a capacidade de carga salta para 1.525 litros.

Motor

Para empurrar os 1.500kg, o Q3 vem equipado com o já conhecido motor 1.4 TFSI, movido apenas a gasolina, que gera 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. O câmbio é de dupla embreagem e de 6 marchas, que é exclusivo para o mercado da América Latina, pois na lá fora o Q3 conta com o câmbio S-tronic de 7 velocidades. Além disso, a suspensão também será ajustada para a condição das estradas brasileiras.

Interior

Por dentro, o novo Q3 traz um acabamento requintado, com detalhes que chamam a atenção. A tela multimídia é sensível ao toque e tem 8,8 polegadas. O painel acompanha o desenho da grade frontal, em formato octogonal. O volante é revestido e tem uma ótima pegada. Atrás do volante, tem o painel Audi Virtual Cockpit, com uma tela de 10,25 polegadas e que traz todas as informações sobre o carro. Os botões em forma de “teclado de piano” são ergonômicos e de fácil visualização.

Ao volante

Uma das impressões ao dirigir o novo Q3 é que a posição do motorista ficou bem mais confortável. Os ajustes elétricos do banco e também os da coluna de direção proporcionam uma ótima ergonomia. Ao pisar no acelerador, o motor 1.4 turbo ronca forte e faz você alcançar velocidade rapidamente. O Q3 é firme nas curvas e responde rápido. A direção elétrica é outro destaque. Direta e muito precisa, ela deixa a condução segura e estável.

Você atinge facilmente os 160 km/h, com uma estabilidade perfeita e sem a percepção da velocidade. É muito gostoso de dirigir, tem todos os comandos à mão, uma excelente visibilidade e um ronco que dá vontade de acelerar mais.

Preço

O novo Q3 virá para o Brasil em 3 versões, todas com a mesma motorização, o 1.4 TFSI. A versão de entrada é a Prestige, que custa R$ 179.990 e vem equipada com ar-condicionado, banco de couro sintético, sensor de luz e chuva, volante revestido, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, entre outros. Tem a versão Prestige Plus, por R$ 189.990, que traz o painel digital Virtual Cockpit, abertura e fechamento do porta-malas por gesto, faróis full LED, chave presencial, ar-condicionado automático dual zone. E a versão topo de linha, Black, que conta com bancos com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, park assist, volante esportivo e custa R$ 209.990.