Suspeitos de promover rifas digitais com carros de luxo são alvos de operação no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação, na manhã desta terça-feira (20), contra suspeitos de promover rifa automotiva ilegal em redes sociais. A operação contou com o apoio de equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão simultaneamente em Rio Branco do Sul, no Paraná, em Itapema e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Além das apreensões, a PCPR conseguiu, junto à justiça, o bloqueio de contas bancárias visando ao sequestro de R$ 25 milhões, que teriam sido levantados pelos investigados no último ano por meio de rifa com carros de luxo e demais itens. As contas nas redes sociais e o site em que exploravam os sorteios também foram suspensos, mediante autorização judicial.

“A presente operação busca apurar a contravenção penal de promoção de rifas ilegais, bem como os crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de crime contra a economia popular. Apesar de terem se tornado extremamente populares recentemente, a rifa de veículos e valores em dinheiro só podem ser realizadas se devidamente autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Não atendidos tais critérios, são consideradas contravenção penal”, explica o delegado da PCPR Gabriel Fontana.

Rifa automotiva e de quantias em dinheiro

Além de rifa de veículo de luxo, foi apurado também que o grupo realizava sorteios de valores em espécie.

“Nesses sorteios, o comprador ganha um ‘número da sorte’ entre 01 a 9.999.999. Acontece que nos sorteios regulares, baseados na loteria federal, são utilizadas somente 5 dezenas, em composições que variam de 01 a 100.000. Há fortes indícios de que tais sorteios sejam fraudados para que os valores nunca saiam de dentro do grupo criminoso”, completa o delegado.

As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar outros envolvidos no branqueamento dos recursos ilícitos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??