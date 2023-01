Estreou nesta quinta-feira (12), na Tribuna, a coluna “Pensar com Afeto“, da psicóloga Paula Maia. A coluna tem como foco tratar temas que muitas vezes são complicados para muitas pessoas, tais como ansiedade, relacionamentos amorosos, autoestima, inteligência emocional, disciplina, habilidades sociais e muitos outros.

Em um papo com a Tribuna Paula explicou como é importante tratar destes assuntos em um jornal de grande repercussão como a Tribuna. “É uma honra ser convidada para escrever para uma coluna em um jornal de grande relevância nacional como o Tribuna do Paraná. Isso me dá a oportunidade de compartilhar minha experiência e conhecimento sobre temas relacionados à saúde mental e bem-estar com um público amplo e diversificado”, disse a psicóloga.

Segundo a autora, a coluna “Pensar com Afeto” vai se concentrar em como as emoções afetam nossas vidas e como podemos usar essa compreensão para melhorar nossa saúde mental e bem-estar. “Vamos explorar tópicos como ansiedade, depressão, relacionamentos e autoestima, oferecendo estratégias práticas para lidar com esses desafios. Também vamos discutir como as emoções podem influenciar nossas decisões e como podemos usá-las de maneira mais positiva”, adiantou a especialista. Conheça mais sobre o trabalho da psicóloga Paula Maia no Instagram.

Vamos para o primeiro post? Paula Maia chega com cinco dicas de ouro para quem quer, além de planejar, conseguir encontrar soluções para alcançar seus objetivos em 2023.

