Smart City Expo Curitiba 2025: o que dá pra ver de graça no evento?

Com entrada gratuita para a área de exposições (mediante cadastro e doação de um quilo de alimento não perecível), os visitantes do Smart City Expo Curitiba 2025 poderão conhecer de perto soluções que respondem aos desafios dos gestores públicos de oferecer uma cidade cada vez mais eficiente, sustentável, inclusiva e desenvolvida economicamente para seus moradores. A feira, assim como o congresso pago, irá ocorrer pela primeira vez no estádio Ligga Arena, no bairro Água Verde.

O Smart City Expo Curitiba tem apoio da Prefeitura e a chancela da Fira Barcelona, um dos mais renomados organizadores de eventos de cidades inteligentes do mundo.

Entre os estandes da área de exposição do evento, destaque para a Smart Plaza, onde a Prefeitura de Curitiba irá mostrar iniciativas de cidades inteligentes como Bairro Novo da Caximba, Novo Inter 2, Redesenvolvimento do Centro e Domingão Paga Meia. O estande da capital ainda receberá o gabinete do prefeito Eduardo Pimentel e terá um estúdio de podcast, onde haverá entrevistas com personalidades do evento e representantes de empresas inovadoras.

“O Smart City Expo Curitiba 2025 será uma oportunidade de discutir caminhos para um futuro com mais qualidade de vida para o cidadão. Será um espaço vibrante em que cidades e empresas poderão compartilhar soluções e experiências de sucesso de mobilidade, energia, governança, empreendedorismo e sustentabilidade”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

Congresso

Além da área de feira, o Smart City Expo Curitiba 2025 terá um concorrido congresso com ingressos a partir de R$ 750 (clique aqui para comprar). Serão três dias em que especialistas e autoridades brasileiros e internacionais vão debater sobre como os centros urbanos bem planejados podem fazer toda a diferença no bem-estar dos cidadãos.

Entre os nomes confirmados, destaque para o canadense Charles Montgomery, autor do premiado livro Happy City (Cidade Feliz) e co-fundador da consultoria com o mesmo nome. Os brasileiros Edson Yabiku, arquiteto paranaense que liderou projetos como o do Masdar Institute e do Central Market Souk em Abu Dhabi, e André Agra, coordenador do Espaço Cidadania Digital do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE/PB), também vão compartilhar experiências.

“A sexta edição do Smart City Expo Curitiba irá antecipar as transformações que marcarão o setor não apenas em 2025, mas nas próximas décadas”, reforça Beto Marcelino, diretor de Relações Governamentais do iCities, empresa organizadora do evento internacional.

Nova casa

O Smart City Expo Curitiba 2025 promete fazer o público olhar não só para o futuro, mas literalmente para o alto. Afinal, o maior evento de cidades inteligentes das Américas irá ocorrer pela primeira vez na Ligga Arena, estádio de futebol com capacidade para 40 mil pessoas e com um teto retrátil a 43 metros de altura. Tanto a feira como o congresso, além das “ágoras” (espaços para reuniões), irão ocorrer em pleno gramado da Ligga Arena.

A enorme estrutura no alto do estádio, inclusive, deve tornar a visita ao Smart City Expo Curitiba ainda mais inusitada – principalmente se ela for aberta durante o evento. Inaugurado em 2015, o teto retrátil possui dois módulos, com a largura de 76 metros e 49,7 metros de comprimento. Cada módulo pesa 280 toneladas. As “tampas” podem se mover isoladamente ou em conjunto. A velocidade do sistema retrátil é de 2 metros por minuto. O tempo necessário para abrir ou fechar o teto é de 25 minutos.