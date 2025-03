Tamanduá-mirim é resgatado ferido de estrada rural no Paraná

Um tamanduá-mirim foi resgatado com diversos ferimentos em Xambrê, cidade do Noroeste do Estado, nesta segunda-feira (10). A ação foi realizada por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), após serem acionados por funcionários da Prefeitura local.

O animal, encontrado em uma estrada rural, apresentava machucados na cauda, pescoço e patas. Imediatamente após o resgate, o tamanduá foi encaminhado para tratamento na clínica veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus Palotina.

Conhecido também como “tamanduá-de-colete” devido à sua peculiar coloração amarela com pelos pretos formando um desenho semelhante a um colete, o tamanduá-mirim é uma espécie característica da região. Com uma dieta baseada principalmente em formigas e cupins, esses animais podem medir entre 93 centímetros e 1,5 metro de comprimento, incluindo a cauda.

O IAT reforça a importância da participação da comunidade na proteção da fauna local. Caso você aviste animais feridos, vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou mantidos em cativeiro irregular, entre em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná. Outra opção é utilizar o Disque Denúncia 181, fornecendo informações detalhadas sobre a ocorrência para garantir um atendimento rápido e eficaz.