Novo decreto em Curitiba promete novidades nas Feiras Livres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel assinou nesta segunda-feira (10) o decreto 905, que promete revolucionar a gestão das feiras livres. O anúncio aconteceu durante o evento Café com Feirantes, no Parque Barigui, reunindo autoridades e comerciantes.

“As feiras livres são o coração pulsante de Curitiba”, declarou Pimentel. “Estamos garantindo não só alimentos frescos à população, mas também impulsionando o empreendedorismo local.”

+ Leia mais Obra causa falta de água em bairro de Curitiba nesta semana

Desburocratização e Tecnologia

O novo decreto traz mudanças significativas, como a renovação automática de permissões, a possibilidade de abertura de CNPJ para feirantes e plataforma digital interativa com georreferenciamento.

Além disso, um novo chamamento público abrirá pelo menos 150 vagas em 55 feiras da cidade, parte do programa Curitiba que Alimenta.

Leverci Silveira Filho, secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, ressaltou: “Nosso compromisso é com melhores condições de trabalho e crescimento para os feirantes. Essa modernização traz transparência e eficiência.”

Governança Participativa

A criação de Comitês de Governança e de Representação dos Feirantes promete dar voz aos comerciantes nas decisões do setor. Paralelamente, parcerias com a Agência Curitiba facilitarão a formalização e capacitação dos negócios.

Infraestrutura e Cultura

O plano inclui melhorias sanitárias e aquisição de equipamentos para organização dos espaços. Parcerias com a Fundação Cultural de Curitiba e a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude prometem transformar as feiras em verdadeiros pontos de encontro cultural.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo deputados estaduais, secretários municipais e vereadores, demonstrando o amplo apoio à iniciativa.