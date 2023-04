O quarto convidado do Tamo Junto CWB, especial de aniversário de 330 anos de Curitiba da Tribuna do Paraná, é o comediante Serginho Lacerda. Torcedor do Paraná Clube, o humorista também conta como deixou a profissão de biomédico para a comédia, sua carreira na área de comunicação do Tricolor e seu novo projeto de humor com o filho de 6 anos no Instagram e também nos palcos de stand-up. Confira abaixo!

Raio X

Nascido e criado em Curitiba, Sergio Luiz Lacerda de Oliveira, mais conhecido como Serginho Lacerda, cresceu no bairro Vila Oficinas e mora atualmente no bairro Santa Cândida. Formado em biomedicina, Serginho tinha o sonho em ser comediante e fez sua primeira apresentação no Curitiba Comedy Club. Foi um dos responsávis da comunicação das redes sociais do Paraná Clube em 2017 e teve uma passagem como comentarista em uma rádio da capital. Atualmente está em turnê com o espetáculo Agora Pai.

