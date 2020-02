A semana em Curitiba começa com céu parcialmente nublado e com a possibilidade de pancadas de chuva a partir do início da tarde desta segunda-feira (03). Segundo a previsão do Instituto Tecnológico Simepar, as temperaturas devem ficar entre os 18 e 25 graus. O tempo será chuvoso também no litoral paranaense.

Na terça-feira (04), o tempo não deve mudar muito e a possibilidade de chuvas diminui em Curitiba. O céu deve ficar nublado e a temperatura sobe até a casa dos 26 graus. As mesmas condições climáticas se repetem nos dias seguintes e na quinta-feira (06), as temperaturas ficam amenas, com máxima de 23 graus.

Litoral

Quem está no litoral do Paraná vai enfrentar uma semana marcada pela chuva. De acordo com o Simepar, a previsão é de precipitações já a partir da manhã desta segunda-feira (03) nas cidades de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá. A temperatura na região litorânea deve variar entre os 23 e 28 graus na segunda-feira e entre 24 e 29 graus na sexta-feira (07).

Interior

Na região noroeste do Paraná fará mais calor do que no litoral paranaense. O Simepar prevê, no entanto, a ocorrência das chamadas chuvas de verão. Em Maringá, por exemplo, a máxima para esta segunda-feira é de 29 graus, com previsão de chuvas isoladas ao longo do dia.