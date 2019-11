Um Porsche avaliado em aproximadamente R$ 500 mil foi roubado de um lava-car no Centro Cívico, em Curitiba, na tarde de quinta-feira (21). O veículo foi levado por três homens que renderam o funcionário do estacionamento para pegar a chave do carro.

A ocorrência foi por volta das 13h20. Uma hora e meia depois, o Porsche foi encontrado abandonado em uma rua no bairro Ahú. O Porsche, com placas de Campo Alegre (SC), foi devolvido ao proprietário.

Segundo o delgado João Marcelo Renk, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo (DFRV), é possível que o roubo tenha sido uma encomenda. “Pelo valor elevado do veículo e pela ousadia dos suspeitos, dá para presumir que tenha sido encomenda. Divulgamos os vídeos para que a população possa auxiliar na investigação, na captura dos suspeitos”, disse Renk.

No vídeo do circuito interno do estabelecimento, os assaltantes vão até a guarita do lava-car, que também funciona como estacionamento, e na sequência se dirigem ao veículo – a ação durou um minuto. O funcionário do estabelecimento chega a correr até o portão de entrada, mas não consegue evitar a fuga.

“Eles deixaram o carro estacionado na rua para ‘esfriar’, ou seja, verificar se havia algum rastreador ou se o alerta de roubo chamaria muito a atenção das equipes policiais da região. O modelo do carro faz com que o veículo chame a atenção”, concluiu o delegado.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a DFRV pelo telefone (41) 3314-6400.