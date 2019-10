“A lei do silêncio imperou. Se viram, não quiseram se envolver ou não falaram”, desabafou o tenente Rattmann, do 17º Batalhão da Polícia Militar, ao falar da vizinhança na rua Expedicionário Silvestre Skodowski, no Jardim Suíça, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Na rua, um rapaz de 29 anos, ainda não identificado, foi morto na noite desta quarta-feira, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba.

A vítima foi chamada pelos assassinos no portão e quando chegou próximo foi recebido com oito balaços. “Foram oito tiros e como foi chamado pelo nome, pode ser uma cobrança por alguma dívida. Isto ainda vai ser investigado pela Policia Civil”, relatou Rattmann. A vitima tinha passagens pela polícia por não pagamento de pensão alimentícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.