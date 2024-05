Scania supera meio milhão de caminhões produzidos no Brasil

Presente no Brasil desde 1957, naquela época no bairro do Ipiranga, em São Paulo, a Scania bateu o marco histórico de 500 mil caminhões fabricados no país. Atualmente em São Bernardo do Campo (SP), para onde se mudou cinco anos após aportar no Brasil, em 1962, a montadora sueca conta com uma unidade de produção com capacidade anual de 30 mil veículos e quase 6 mil colaboradores.

“Dobramos o nosso tamanho nos últimos 20 anos, seguindo em uma jornada de investimento contínuo, em clara demonstração da importância do mercado brasileiro para a Scania”, diz Christopher Podgorski, Presidente e CEO da Operação Industrial da Scania para América Latina. “Neste período fomos bem-sucedidos porque provamos qualidade em nossa oferta de valor, responsabilidade na forma que fazemos negócios e, claro, porque construímos relações de confiança com nossos colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade”, completa. “O número 500 mil é emblemático e traduz uma trajetória de dedicação de muitas pessoas”.

Abrigando a primeira planta da Scania fora da Europa, o Brasil se tornou também um hub industrial de exportação. Cinquenta e dois países já receberam produtos a partir do Porto de Santos (SP). Em 214 mil metros quadrados de área construída, ocorrem o processo de solda, pintura e montagem de cabinas, usinagem e montagem de motores, usinagem e montagem de eixos e caixa de câmbio e a montagem de caminhões e chassis de ônibus. “Para essa engrenagem funcionar, nossa prioridade ao longo dos anos foi manter o parque fabril atualizado com o que há de melhor em talentos e tecnologia”, conta Podgorski.

Transformações contínuas

A maior e mais recente mudança no processo produtivo e instalações aconteceu em 2018 com a introdução da Nova Geração de Caminhões Scania. “Trabalhamos em um sistema global de produção, isso significa que um Scania é um Scania em qualquer lugar do mundo. Dois anos após lançado na Europa, implantamos a mesma linha em São Bernardo do Campo”. Esse é um dos motivos que a montadora consegue exportar seus produtos. Atualmente são 30 mercados, sendo liderados pelo México, Chile, Argentina e África do Sul.

No caminho para substituição de tecnologias capazes de descarbonizar o ecossistema de transporte e logística, nos últimos anos, a montadora apostou na solução do gás e no biometano, além disso, entregou uma fábrica de trem de força totalmente renovada em 2023. “Podemos dizer que oferecemos soluções completas em logística sustentável, guiados pelas tendências da indústria e da sociedade, pela busca constante por qualidade e eficiência, sempre antecipando às necessidades dos clientes”, afirma Podgorski.

O ciclo de investimento anunciado em 2021, e que se conclui em 2024, também contemplou inciativas de sustentabilidade para o uso mais eficiente dos recursos naturais na planta. “Somos a primeira fabricante de pesados a sermos cosignatários do Science Based Targets, ou seja, temos metas como compromisso e no Escopo 1 e 2 – emissões da nossa própria operação – chegamos a uma redução dos Gases de Efeito Estuda da ordem de 42% globalmente”. Muitas atividades foram feitas neste período, entre elas a implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes nas instalações industriais, além de outros projetos.

Um “Scania” inesquecível

“Escolhemos uma forma especial de premiar um cliente com um caminhão histórico: uma promoção via Scania Consórcio, com 200 cotas, em que um dos compradores vai ganhar num sorteio, simplesmente, o caminhão 500 mil”, afirma Martin Sörensson, Presidente da Scania Serviços Financeiros Brasil. O sorteio será no dia 2 de Julho de 2024, data em que a Scania vai celebrar seus 67 anos de presença no Brasil.

O caminhão 500K é um modelo 460 R Super 6×2, com pintura exclusiva e personalizada em grafismos especiais, pacote de itens de conforto, defletor, faróis de led, faróis de milha inferiores e de longo alcance na grade e no teto, saias laterais e rodas de alumínio. No interior da Cabine Highline, o acabamento é de alto luxo com geladeira, climatizador e central multimídia de tela colorida de sete polegadas. Nas tecnologias embarcadas estão o Actcruise (piloto automático com previsão ativa), o acelerador inteligente (ou controle de aceleração) e freio de cabeçote CRB, de série na gama Super, que garante melhor desempenho de frenagem auxiliar (350Kw). No pacote de soluções de serviços, o cliente ganhará o Scania Pro Control por três anos, possibilitando mais conectividade.

500 mil histórias para contar

A jornada para chegar ao meio milhão de caminhões produzidos teve várias fases. Albano Figueiredo é um dos mais antigos colaboradores da montadora e acompanhou praticamente todas elas, com 51 anos de casa. Ele conta que para chegar aos 100 mil caminhões foram 39 anos, já os 200 mil, batidos em 2007, bastaram 11 anos. Este ciclo caiu para seis anos nos 300 mil, assim permanecendo nos 400 mil, marca batida em 2019. Agora, foram apenas cinco anos para superar o marco de meio milhão.

Ele conta também que a fábrica mudou muito ao longo do tempo. E relembra dos primeiros caminhões, apelidados de “Jacaré”, que até hoje tem o carinho dos colecionadores e fãs da marca. Alguns tão entusiastas a ponto de pedir um caminhão emprestado para a noiva chegar para seu casamento em um Scania. “Eu arrumei um caminhão zero para ele, o Josenildo, funcionário aqui, e no dia ela foi para a igreja a bordo do veículo”, relata.

Aliás, vários colaboradores se conheceram, namoraram e se casaram trabalhando na Scania. Um episódio curioso foi o caso do Leandro Martins e da Fabiana Lopes. Eles se conheceram no fretado que os levava à fábrica e quando decidiram se casar, fizeram as fotos do pré-ensaio na Scania. Se fosse hoje, poderiam fazer as imagens com o caminhão 500K.

Em primeiro lugar no primeiro quadrimestre do ano

A Scania chega aos 500 mil caminhões produzidos no Brasil na liderança do mercado de pesados em 2024. A fabricante sueca ficou em primeiro lugar nos meses de fevereiro, março e abril e no primeiro quadrimestre (no acumulado de janeiro a abril) do ano. Atualmente, no ranking dos 10 caminhões mais emplacados da Fenabrave, a Scania é a única a ter quatro modelos.

“Estamos vivendo um ano muito especial para a história da Scania no Brasil com o marco de 500 mil caminhões produzidos. Neste período, também nos destacamos como líderes nos pesados. Fato que comprova o quanto nossas soluções de produtos, serviços e alternativas financeiras estão oferecendo de máxima rentabilidade e disponibilidade ao cliente. Temos o menor custo total de operação do mercado”, afirma Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil. “O 450 Plus é o nosso atual campeão de vendas, e as gamas Super e fora de estrada fazem muito sucesso. Destaco também os modelos com tração 6×4, especialmente, o 560 R Super, com o novo cardan reto, que conquista cada vez mais clientes. Além da linha de semipesados, em crescimento constante, e que passa a contar com a opção de motor Euro 6 de 7 litros e a caixa G25, do Super”.

De 1957, quando passou a fabricar caminhões no país, até hoje, a Scania sempre evoluiu o mercado. Diversos pioneirismos de produtos, tecnologias, soluções e ferramentas de serviços ilustram a história da marca. “A Scania nunca se acomodou. Sempre nos motivamos a buscar o novo, o moderno, mas sempre com a visão de ter o cliente em primeiro lugar, ou seja, de lançar modelos que de fato tornem a vida do cliente mais rentável. Não adianta desenvolver um veículo que não vai caber no bolso do transportador”, diz Marcelo Gallao, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Scania Operações Comerciais Brasil.

“Temos vários pioneirismos ou antevimos soluções que entraram para o dia a dia do mercado. Destaco algumas. A direção hidráulica (1963), caminhão “cara-chata” (LK 140, em 1974), intercooler (1983), freio auxiliar Retarder (1998), caixa de câmbio automatizada, Opticruise (2001) e a linha a gás (GNV, GNL e/ou biometano), que chegou com a revolucionária Nova Geração de caminhões (2019)”, conta Gallao.

O Super, o mais recente lançamento da marca, de 2022, foi o único a trazer um trem de força totalmente novo para atender a lei de emissões Proconve P8/Euro 6. “Esta gama vem surpreendendo o cliente com uma economia de combustível de até 28% sobre a geração anterior”, salienta. “Pensamos em cada detalhe quando desenvolvemos um caminhão e, posteriormente, vamos incorporando melhorias contínuas. Nossos engenheiros são incansáveis na busca por tornar a operação do cliente mais rentável com os produtos, tecnologias e opcionais mais adequados para o seu perfil de atuação. Nunca esquecendo da melhor ergonomia para o motorista, peça central de todos os estudos”, explica Gallao.

Liderança nos pesados no primeiro quadrimestre

No acumulado do ano, de janeiro a abril, a Scania ficou em primeiro lugar na categoria dos caminhões pesados. A fabricante emplacou 5.866 unidades, alta de 78,5% sobre o mesmo período de 2023 (3.286). Por outro lado, o mercado registrou 19.839 unidades, acréscimo de 15,5% sobre 2023, nos quatro primeiros meses do ano.

Levando em conta de janeiro até a última sexta-feira (24), ainda sem o fechamento deste mês de maio, a Scania emplacou 6.850 caminhões pesados, alta de 80% em comparação ao mesmo período do ano passado. A participação de mercado no segmento dos pesados está em 30% e acima de 16 toneladas em 21%.

No ranking dos 10 caminhões mais emplacados da Fenabrave, a Scania é a única marca a ter quatro modelos. O mais vendido da fabricante é o R 450 (1.846 unidades. Os outros integrantes da lista são R 540 Plus (1.253), R 460 (804) e 560 R Super (697 unidades).

Scania Consórcio se posiciona como plataforma de relacionamento

O Scania Consórcio fará o sorteio do Caminhão 500k no dia 2 de julho de 2024. Data em que a Scania vai celebrar seus 67 anos de presença no Brasil, chegou em 1957, dentro da programação da Semana da Paixão Scania, alusiva ao aniversário e que contará com atividades especiais. O veículo, que também vai representar os 42 anos do Scania Consórcio, foi fabricado em abril na unidade fabril de São Bernardo do Campo (SP).

O Caminhão 500k é um modelo 460 R Super 6×2, com pintura exclusiva e personalizada em grafismos especiais, pacote de itens de conforto, defletor, faróis de led, faróis de milha inferiores e de longo alcance na grade e no teto, saias laterais e rodas de alumínio. No interior da cabine Highline, o acabamento é de alto luxo com geladeira, climatizador e central multimídia de tela colorida de sete polegadas. Nas tecnologias embarcadas estão o Actcruise (piloto automático com previsão ativa), o acelerador inteligente (ou controle de aceleração) e freio de cabeçote CRB, de série na gama Super, que garante melhor desempenho de frenagem auxiliar (350Kw). No pacote de soluções de serviços, o cliente ganhará o Scania Pro Control por três anos, mais conectividade. O ganhador do sorteio receberá o veículo com documentação e IPVA 2024 já pagos.

Relacionamento consolidado com os clientes

A estratégia do Scania Consórcio é de criar relacionamentos com os clientes da marca, prova disso são as promoções exclusivas, que oferecem oportunidades para vários segmentos conhecerem o que a Scania está preparando para o futuro do transporte.

Essas imersões acontecem em regiões onde a Scania tem instalações, e os clientes têm a oportunidade de conhecer os produtos que estão sendo desenvolvidos, conversar com executivos e comprovar como as novas tecnologias poderão impactar seus negócios. Também são visitados clientes da região, como forma de promover o networking e comparações entre os ecossistemas de transportes europeus e questões pertinentes ao negócio. As viagens podem ser no Brasil ou para o exterior, e ao voltar ao Brasil, por exemplo, esses empresários podem usar esse conhecimento para ter uma visão mais ampla de seus negócios.

Em agosto de 2024 será realizada uma viagem do grupo denominado SuperW, formado por mulheres empresárias do transporte. “Promovendo a diversidade, mostramos que o empoderamento feminino no transporte vem aumentando cada vez mais, e iremos entregar uma agenda robusta para que elas tenham ferramentas para melhorar ainda mais sua performance nesse setor ainda tão masculino”, afirma Rodrigo Clemente, diretor do Scania Consórcio.

Ainda no mês de agosto, haverá a segunda versão da Missão Experts França, em que um grupo de clientes poderá conhecer a fábrica da marca em Angers. Estará na programação visitar clientes, conversar com executivos e ter mais detalhes do mercado europeu de transportes. “O evento realizado em 2022 foi tão bem sucedido que decidimos dar a oportunidade para outros clientes terem acesso a essas informações de qualidade”, complementa Clemente.

Já no início de 2025 será realizada a primeira missão exclusiva para empresários que atuam em operações fora de estrada, batizada de ‘Select Off-road’. “Visitaremos as instalações da Scania na matriz, em Södertalje, Suécia, para conhecer os veículos vocacionados para operações especializadas, como mineração, extração de madeira, construção civil, agro e etc. Também iremos na maior mina do mundo, na cidade de Kiruna, norte da Suécia”, revela Clemente. “Queremos que nossos clientes entendam como a Scania vê o futuro do transporte, e como estamos criando esse futuro”, conclui. (Foto: Scania/Divulgação).